Самолет авиакомпании Air India с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно развалилось фактически на 2 части. Сообщают о погибших и раненых. Инцидент произошел 7 августа в городе Кожикоде в индийском штате Керала (юг страны).

Инцидент с самолетом в Индий: детали

Согласно изображениям, которые распространяют индийские СМИ, кабина пилотов и передняя часть самолета – полностью разрушены. Также можно увидеть, что на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки самолета. Об этом сообщает 24 канал.

BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala

(Pictures from local social media) pic.twitter.com/atDXUSwtPJ — News_Executive (@News_Executive) August 7, 2020

По информации индийской газеты The Hindustan Times, в результате инцидента погибли по меньшей мере 2 человека, в том числе пилот самолет. Кроме того, 40 человек уже госпитализировали.

Известно, что самолет выкатился за пределы полосы во время приземления. На его борту находился 191 пассажир.

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