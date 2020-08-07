Самолет с пассажирами на борту развалился на 2 части в Индии: есть жертвы, много раненых – видео
Самолет авиакомпании Air India с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно развалилось фактически на 2 части. Сообщают о погибших и раненых. Инцидент произошел 7 августа в городе Кожикоде в индийском штате Керала (юг страны).
Инцидент с самолетом в Индий: детали
Согласно изображениям, которые распространяют индийские СМИ, кабина пилотов и передняя часть самолета – полностью разрушены. Также можно увидеть, что на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки самолета. Об этом сообщает 24 канал.
По информации индийской газеты The Hindustan Times, в результате инцидента погибли по меньшей мере 2 человека, в том числе пилот самолет. Кроме того, 40 человек уже госпитализировали.
Известно, что самолет выкатился за пределы полосы во время приземления. На его борту находился 191 пассажир.
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