Літак авіакомпанії Air India з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. У результаті авіасудно розвалилося фактично на 2 частини. Повідомляють про загиблих і поранених. Інцидент трапився 7 серпня в місті Кожикод, що індійському штаті Керала (південь країни).

Авіакатастрофа в Індії: деталі

Відповідно до зображень, які поширюють індійські ЗМІ, кабіна пілотів і передня частина літака – повністю зруйновані. Також можна побачити, що на злітно-посадковій смузі та за її межами розкидано уламки літака. Про це повідомляє 24 канал.

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BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala

(Pictures from local social media) pic.twitter.com/atDXUSwtPJ — News_Executive (@News_Executive) August 7, 2020

За інформацією індійської газети The Hindustan Times, внаслідок інциденту загинули щонайменше 3 людини, зокрема пілот літак. Крім того, понад 50 осіб вже госпіталізували. На місці катастрофи працюють медики та рятувальники.

Дивіться відео з місця падіння літака в Індії

За яких обставин стався інцидент з літаком в Індії

Відомо, що літак викотився за межі смуги під час приземлення. Летіло судно з Дубая (Об'єдані Арабські Емірати). На його борту перебував 191 пасажир: щонайменше 10 – діти та ще 5 – члени екіпажу. Літак в ОАЕ забрав людей, які там застрягли через ситуацію з коронавірусом.

Причиною інциденту називають несприятливі погодні умови, зокрема тут падала шалена злива.

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Місце авіакатастрофи в Індії / Карта