Самолет с Зеленским приземлился в Британии: его встретил Сунак

Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Самолет украинского лидера уже приземлился.

Около 12:40 по киевскому времени транспортный самолет C-17 воздушных сил Великобритании, на борту которого находился Зеленский, приземлился в аэропорту Станстед к северу от Лондона.

Кстати Зеленский прибудет в Британию и встретится с украинскими военными

Президента встретил премьер Великобритании Риши Сунак. Он обнародовал фото с Зеленским в твиттере, добавив хештег Слава Украине.

Добро пожаловать в Великобританию, господин президент,

– написал Сунак.



Сунак встретил Зеленского / Фото з твитера британского премьера

Сам Зеленский подчеркнул, что Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. Он прибыл в государство, чтобы выразить благодарность.

Сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию,

– написал президент.

Что известно о визите Зеленского в Великобританию

Информация о том, что Зеленский прилетит в Великобританию, появилась утром 8 февраля. Об этом писали иностранные СМИ, украинская сторона не комментировала.

Сообщили, что Зеленский должен встретиться с Сунаком, а также с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании. Далее глава государства должен выступить в парламенте.

Кстати, это первая поездка Зеленского в Британию от начала полномасштабного вторжения, и вторая – за границу.