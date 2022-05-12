Возгорание самолета в Китае

Рейс, на котором находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, направлялся из юго-западного города Чунцин в тибетский Ньинчи. Во время взлета возникли проблемы, пилоты остановили увеличение скорости, поэтому самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

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На снимках, опубликованных китайскими государственными СМИ, видно, что пламя охватило сторону поврежденного самолета, и перепуганные пассажиры сбегают с места происшествия. На фотографиях последствий видны следы пламени, охватывающие нос и одно крыло реактивного самолета. Самолет смогли быстро потушить.

Все пассажиры и экипаж смогли быстро эвакуировать в безопасное место. Все раненые пассажиры получили легкие травмы, их отправили в больницу. Причины аварии выясняются,

– говорится в заявлении Tibet Airlines.

"Рейс TV9833 отклонился от взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся левый нос самолета", – говорится в другом заявлении международного аэропорта Чунцин Цзянбэй.

Около 40 пассажиров с легкими травмами доставили в больницу, добавили в аэропорт. С этого времени работа в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй вернулась в норму.

Трагическая авиакатастрофа в Китае

Инцидент произошел после того, как в марте самолет авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, врезался в склон горы, погибли все находившиеся на борту 132 человека. Причины этой катастрофы, самой большой в Китае примерно за 30 лет, пока неизвестны.

Два бортовых самописца были найдены, их анализируют в Соединенных Штатах в надежде раскрыть тайну падения самолета. Сразу после аварии правящая Коммунистическая партия Китая быстро взялась за контроль над информацией, активизируя свою цензурную машину, поскольку СМИ и местные жители устремились к месту крушения.

По словам властей, не было сообщений о проблемах перед полетом, не нашли опасные грузы в самолете и не заметили никаких отклонений в навигационном и мониторинговом оборудовании самолета.