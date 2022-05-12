Загорання літака в Китаї

Рейс, на якому перебували 113 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, прямував із південно-західного міста Чунцин до тибетського Ньінчі. Під час зльоту виникли проблеми, пілоти зупинили набір швидкості, через це літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги.

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На знімках, які опублікували китайські державні ЗМІ, видно, що полум’я охопило бік пошкодженого літака, і перелякані пасажири втікають з місця події. На фотографіях наслідків видно сліди полум'я, що охоплюють ніс і одне крило реактивного літака. Літак змогли швидко загасити.

Всіх пасажири та екіпаж змогли швидко евакуювати в безпечне місце. Всі поранені пасажири отримали легкі травми, їх відправили до лікарні. Причини аварії з'ясовуються,

– йдеться в заяві Tibet Airlines.

"Рейс TV9833 відхилився від злітно-посадкової смуги під час зльоту і загорівся лівий ніс літака", – йдеться в іншій заяві міжнародного аеропорту Чунцин Цзянбей.

Близько 40 пасажирів з легкими травмами доставили до лікарні, додали в аеропорту. З того часу робота в міжнародному аеропорту Чунцин Цзянбей повернулася в норму.

Трагічна авіакатастрофа в Китаї

Інцидент стався після того, як у березні літак авіакомпанії China Eastern, який прямував із Куньміна до Гуанчжоу, врізався у схил гори, загинули всі 132 людини, які були на борту. Причини цієї катастрофи, найбільшої в Китаї приблизно за 30 років, поки не відомі.

Два бортових самописці знайшли, їх аналізують у Сполучених Штатах в надії розкрити таємницю падіння літака. Одразу після аварії правляча Комуністична партія Китаю швидко взялася за контроль над інформацією, активізуючи свою цензурну машину, оскільки ЗМІ та місцеві жителі кинулися до місця катастрофи.

За словами влади, не було повідомлень про проблеми перед польотом, не знайшли небезпечні вантажі в літаку, та не помітили жодних відхилень у навігаційному та моніторинговому обладнанні літака.