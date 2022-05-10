Самолет "судного дня" просто разграблен, – военный эксперт

Обещанный самолет "судного дня" так и не появился над Кремлем во время парада. Среди предположений – он неисправен, однако на самом деле борт могли просто разграбить.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. В ответ на вопрос, почему 9 мая над Кремлем не было авиационного парада, он сказал: "Это довольно сложная операция, надо понимать, что достаточно большое количество профессиональных подготовленных летчиков уже никогда не взлетит в воздух".

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Фактор криминала в России не обошел и парад

"Что касается самолета "судного дня", то следует понимать, что там действует еще примитивный фактор криминала, уже давно известно, что один из таких самолетов, возможно, единственный Ил-80 был просто разграблен", – сказал Сергей Грабский.

По информации эксперта, по ситуации с соответствующим самолетом проводят следственные действия. Вероятно, кого-то даже привлекли к уголовной ответственности.

Россия имеет кучу железа, но уникальные и массовые новые производства такого нет. Поэтому и отменили (авиационный парад – 24 канал),

– отметил военный эксперт.

Версии об отсутствии "самолета судного дня"

Есть и другие предположения по отмене полета Ил-80 9 мая. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что причина того, что в Москве не провели авиационный парад в целом точно не в "плохих погодных условиях. Ведь обычно облака там разгонялись самолетами.

В Центре назвали 3 основные причины отсутствия авиации над Кремлем в день "пабодобеседия":

"самолет судного дня" мог быть неисправным и это повлекло за собой сбой всей летной программы;

россияне испугались украинских средств противовоздушной обороны;

лично Путин испугался предполагаемого "падения" самолета на его трибуну.

Парад в Москве: коротко

9 мая на Красной площади Москвы состоялся военный парад, фактически ставший самым жалким за всю историю России. Страна-террорист стащила на площадь остатки своей техники и курсантов.

Не удался и обещанный намек Запада на ядерную войну самолетом "судного дня". Авиашоу отменили.

В Министерстве иностранных дел Украины акцентировали: 9 мая на марш вышли насильники и убийцы, ведущие войну против мирного народа Украины.

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