Настоящее "олимпийское" достижение, – ГУР о поражении Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

В России 27 июля дроны атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, где расположены стратегические бомбардировщики оккупантов Ту-22М3. Атака этого аэродрома стала действительно "олимпийским" достижением в этой войне.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он также отметил о судьбе российского Ту-22М3, передает 24 Канал.

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Что рассказал Юсов о поражении Ту-22М3 в "Оленьей"

Представитель украинской разведки отметил, что сейчас идет Олимпиада и весь мир, конечно, наблюдает за спортивными достижениями. Но Юсов отметил, что в нашей стране большая война, и у нас свои достижения.

Это действительно "олимпийское" достижение украинских сил безопасности и обороны, спецназовцев и Главного управления разведки. Мы не комментируем, что и куда (летело и было поражено – 24 Канал), но Верховный Главнокомандующий отметил дальнобойность. Понятно, направление здесь угадать не трудно,

– сказал он.

Юсов отметил, что украинская разведка подтверждает факт инцидента, отметив, что "что-то попало куда-то". Кроме того, ГУР подтверждает факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика.

"Это очень важно, потому что возможностей производить подобную технику новую у деградировавшего российского ВПК пока нет. Это то, что мог производить только Советский Союз. И именно поэтому они так далеко пытаются спрятать их", – объяснил представитель ГУР.

Однако он отметил, что от справедливого наказания, в том числе и оружие, которое задействовано в военных преступлениях против Украины и украинцев, спрятать не получится. Поэтому вот такой получился закономерный результат.

Юсов также отметил, что эти выходные были "очень урожайные" для Украины. Так, в России продолжаются массовые кибератаки на финансовую и цифровую инфраструктуру, которую вовлекают в войну против Украины. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах.

Конечно "Оленья" – это особая новость и в определенной степени "десерт" для украинцев на эти выходные. Дальше безусловно точно будет,

– подытожил представитель разведки.

К слову, источники 24 Канала ранее подтверждали, что ночью 27 июля дроны ГУР МО атаковали 3 военных аэропорта оккупантов, среди которых был и аэродром "Оленья" в Мурманской области. По предварительным данным, защитникам удалось поразить российский Ту-22М3.