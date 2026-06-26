Об этом сообщает CNN.

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Каковы подробности аварии в Китае?

В сети стали распространяться кадры из Пекина, на которых видно падение хвостовой части и обломков самолета после столкновения с 109-этажным небоскребом. Это также привело к возгоранию и разбитому окну в такси.

Падение обломков самолета и возгорание в Пекине: смотрите видео

Регистрационный номер самолета позволил предварительно установить, что это был легкий спортивный самолет Sunward SA 60L Aurora китайского производства. Он мог принадлежать местной авиакомпании Shuangyue General Aviation Beijing.

СМИ предполагают, что лёгкий самолёт мог отклониться от траектории полёта и врезаться в здание высотой 528 метров.

Обломки падают вниз после столкновения с небоскребом: смотрите видео

На данный момент информации о пострадавших нет. После инцидента из здания эвакуировали людей, а на месте происшествия работали экстренные службы.

Напомним, 19 июня во Франции разбился самолет Cessna 421. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Среди жертв – Клод Гиймо, соучредитель компании Ubisoft и владелец самолета.