В Аргентине пилот направил самолет в завод, с которого его уволили: жуткое видео

Вчера 9 августа авикатастрофа произошла в городе Росарио, что в провинции Санта-Фе. Небольшой самолет врезался в промышленный завод.

Известно, что завод Air Liquide специализировался на газах, технологиях и услугах для промышленности и здравоохранения. В СМИ уже выдвинули первую версию, из-за, что могла произойти трагедия.

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Месть за увольнение

В сети появилось видео, как небольшой самолет врезается прямо в предприятие. Пилот, который сидел за штурвалом, погиб на месте. Информации о других пострадавших не поступало.

Отмечается, что сотрудников завода пришлось эвакуировать из-за риска пожара взрывоопасных материалов.

Интересным фактом является то, что пилотом оказался бывший работник компании, которого уволили месяц назад. Предполагают, что мужчина таким образом решил покончить жизнь самоубийством после конфликта с начальством.

Впрочем, пока это лишь догадки. Следствие инцидента продолжается.

Самолет врезается в завод: смотрите видео

Напомним, что вчера случилась ужасная авиакатастрофа в Бразилии, которая унесла жизни 62 человек. Сеть заполонили кадры, как пассажирский самолет падает в районе Сан-Паулу.