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      Самолет KLM не долетел до Мексики из-за извержения вулкана

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      Самолет KLM не долетел до Мексики из-за извержения вулкана / www.businessinsider.com

      Самолет нидерландской компании KLM совершил путешествие в 11 часов, но так и не добрался до места назначения. Его развернули над Северной Америкой, ведь мексиканский аэропорт закрыли из-за извержения вулкана Попокатепетель вблизи Мехико.

      Инцидент случился накануне с пассажирским самолетом Boeing 747, пишет Businnes Insider. Самолет следовал из Амстердама, но так и не долетел до Мехико.

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      За 5,5 часов полета самолет развернули обратно. Он был вынужден улететь обратно в Амстердам, потому что в другом аэропорту сесть не мог. Известно, что самолет пытался сесть в Канаде, но у пассажиров не было виз. А еще на борту кроме пассажиров перевозили лошадей, и для приема такого большого судна нужны специальные условия, которые есть не во всех аэропортах.


      Самолет KLM не долетел до Мексики из-за извержения вулкана

      После приземления в Амстердаме авиакомпания извинилась перед пассажирами и предложила им перебронировать вылет на другой рейс. Они с пониманием отнеслись к ситуации.

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      Важно! Во время извержения вулкана облако пепла поднимается на высоту до 32 километров высотой, тогда как пассажирский самолет совершает путешествие на высоте в 11 километров. Облететь облако также нелегко, потому что маленькие куски минералов, которые содержатся в золе, способны распространяться на сотни километров. Эти частицы попадают в двигатели самолета и выводят их из строя.

      Был случай, когда самолет Boeing 747 пролетал над Явой в 1982 году и попал в облако пыли от извержения вулкана. Тогда все 4 двигателя отказали. Экипаж сумел посадить борт в ближайшем аэропорту, и никто из 263 человек не пострадал.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Извержение вулкана авиация
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