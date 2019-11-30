Літак нідерландської компанії KLM здійснив подорож в 11 годин, але так і не дістався місця призначення. Його розвернули над Північною Америкою, адже мексиканський аеропорт закрили через виверження вулкану Попокатепетель поблизу Мехіко.

Інцидент трапився напередодні з пасажирським літаком Boeing 747, пише Businnes Insider. Літак прямував з Амстердама, але так і не долетів до Мехіко.

Цікаво! Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

За 5,5 годин польоту літак розвернули назад. Він був вимушений полетіти назад до Амстердама, бо в іншому аеропорту сісти не міг. Відомо, що літак намагався сісти в Канаді, але у пасажирів не було віз. А ще на борту окрім пасажирів перевозили коней і для прийому такого великого судна потрібні спеціальні умови, які є не у всіх аеропортах.



Літак KLM не долетів до Мексики через виверження вулкану

Після приземлення в Амстердамі авіакомпанія вибачилася перед пасажирами та запропонувала їм перебронювати виліт на інший рейс. Вони з розумінням поставилися до ситуації.

До слова, в Італії сталося нове виверження вулкана Етна: влада країни закрила небо в регіоні

Важливо! Під час виверження вулкану хмара попелу підіймається на висоту до 32 кілометрів заввишки, тоді як пасажирський літак здійснює подорож на висоті в 11 кілометрів. Облетіти хмару також нелегко, бо маленькі шматки мінералів, які містяться у попелі, здатні поширюватися на сотні кілометрів. Ці ж частинки потрапляють у двигуни літака та виводять їх з ладу.

Був випадок, коли літак Boeing 747 пролітав над Явою у 1982 році й потрапив у хмару пилу від виверження вулкана. Тоді всі 4 двигуни відмовили. Екіпаж зумів посадити борт в найближчому аеропорту, і ніхто з 263 людей не постраждав.