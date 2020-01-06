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      Самолет, летевший во Львов, совершил экстренную посадку из-за неисправности: детали

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      Иллюстративное фото / interfax.com.ua

      Сразу три рейса авиакомпании Wizz Air были вынуждены совершить экстренную посадку. Случилось это с самолетами, совершавшими рейсы Дебрецен – Париж, Вроцлав – Львов и Львов – Вроцлав.

      Инцидент с рейсом Вроцлав – Львов

      Рейсы W6 1843, следовавший по маршруту Вроцлав – Львов, через 100 километров после вылета из польского города был вынужден вернулся, сообщили Avianews.

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      В Wizz Air сообщили, что причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. В конце концов с задержкой в ​​6,5 часа самолет прибыл во Львов. По информации flightradar24.com, тот самый самолет смог вылететь обратно во Вроцлав только на следующий день – утром 5 января. Ведь во Львове обнаружили новую неисправность.

      Экстренная посадка рейса Дебрецен – Париж

      Пассажиры рейса W6 7867 Дебрецен – Париж также пережили экстренную посадку. В задней части самолета Airbus A320 произошло задымление. Пилоты решили совершить экстренную посадку. С помощью надувных трапов они эвакуировали всех пассажиров.

      По предварительной версии, могло случиться возгорание вспомогательной силовой установки, которая расположена в хвосте, позволяет запускать двигатели самолета и обеспечивает его электроэнергией на земле. Спасатели осмотрели воздушное судно, но следов возгорания не обнаружили. В Wizz Air высказали предположение, что ситуация могла возникнуть из-за попадания испарений нанесения жидкости, которой обрабатывали самолет, внутрь воздушного судна. На фоне освещения салона она могла создать впечатление задымления.

      Смотрите видео: пассажиров рейса Дебрецен – Париж эвакуировали

      Что известно о Wizz Air?Wizz Air – это самый большой лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Зато от января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.

      Больше о том, куда летает Wizz Air из Украины – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Wizz Air авиация Венгрия
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