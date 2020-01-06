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      Літак, що летів до Львова здійснив екстрену посадку через несправність: деталі

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      Ілюстративне фото / interfax.com.ua

      Одразу три рейси авіакомпанії Wizz Air були вимушені здійснити екстрену посадку. Трапилося це з літаками, що здійснювали рейси Дебрецен – Париж, Вроцлав – Львів та Львів – Вроцлав.

      Інцидент з рейсом Вроцлав – Львів

      Рейс W6 1843, що летів за маршрутом Вроцлав – Львов, через 100 кілометрів після вильоту з польського міста був змушений повернувся назад, повідомили Avianews.

      До теми: Експерти назвали найбільш безпечні авіакомпанії світу: рейтинг 2019 року

      У Wizz Air повідомили, що причиною екстреної посадки стала технічна несправність. Зрештою з затримкою у 6,5 години літак прибув до Львова. За інформацією flightradar24.com, той самий літак зміг вилетіти назад до Вроцлава лише на наступний день – зранку 5 січня. Адже у Львові виявили нову несправність.

      Екстрена посадка рейсу Дебрецен – Париж

      Пасажири рейсу W6 7867 Дебрецен – Париж також пережили екстрену посадку. У задній частині літака Airbus A320 сталося задимлення. Пілоти вирішили здійснити екстрену посадку. За допомогою надувних трапів вони евакуювали усіх пасажирів.

      За попередньою версією, могло трапитися загоряння допоміжної силової установки, яка розташована у хвості, дозволяє запускати двигуни літака і забезпечує його електроенергією на землі. Рятувальники оглянули повітряне судно, але слідів займання не виявили. У Wizz Air висловили припущення, що ситуація могла виникнути через попадання випарів нанесення рідини, якою обробляли літак, всередину повітряного судна. На фоні освітлення салону вона могла створити враження задимлення.

      Дивіться відео: пасажирів рейсу Дебрецен – Париж евакуювали

      Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. 

      Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.

      Більше про те, куди літає Wizz Air з України – читайте тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Wizz Air Новини Польщі Угорщина
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