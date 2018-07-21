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Самолет НАТО проводит разведку у берегов оккупированного Крыма: фото маршрута

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Беспилотник ВВС Великобритании проводит разведку у берегов оккупированного Крыма
Беспилотник ВВС Великобритании проводит разведку у берегов оккупированного Крыма / Фото из свободных источников

21 июля самолет Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании проводит разведку у берегов оккупированного Крыма и Российской Федерации.

Об этом информирует Twitter PlaneRadar.

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Самолет радиоэлектронной разведки Вombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании с бортовым номером ZJ691, взлетевший с кипрской авиабазы Акротири, проводит разведывательный полет у Черноморского побережья России,
– говорится в сообщении.

Отметим, что 17 июня беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

 

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Великобритания НАТО авиация
Источник: 24 канал
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