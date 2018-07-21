Літак НАТО проводить розвідку біля берегів окупованого Криму: фото маршруту
21 липня літак Королівських Військово-повітряних сил (ВПС) Великобританії проводить розвідку біля берегів окупованого Криму та Російської Федерації
Про це інформує Twitter PlaneRadar.
Читайте також: "Антонов" незабаром розпочне роботу над безпілотними повітряними таксі
Літак радіоелектронної розвідки Вombardier Global Express Sentinel R.1 Королівських ВПС Великобрітанії з бортовим номером ZJ691, що злетів з кіпрської авіабази Акротірі, проводить розвідувальний політ біля Чорноморського узбережжя Росії,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 17 червня, безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США вкотре провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії фронту на Донбасі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Меми тижня: дрон у Раді, Тимошенко в туфлях з власної шкіри та шаленство за покемонами17 липня 2016 , 19:58 1
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги7 жовтня 2013 , 16:54