Самолет сошел со взлетной полосы в Запорожье

В КП "Международный аэропорт "Запорожье" самолет МАУ сошел со взлетно-посадочной полосы во время посадки.

Об этом говорится на "Укринформе".

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На борту самолета находились 37 пассажиров. Инцидент произошел в субботу, 3 марта, в 14:03.

"При осуществлении посадки самолет МАУ, Киев-Запорожье, следовавший рейсом, по неустановленным в настоящее время причинам сошел с полосы – выкатился на боковую полосу безопасности. На борту самолета было 37 пассажиров", – говорится в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал. Известно, что будет создана специальная комиссия для надлежащего установления обстоятельств и причин инцидента.

К слову, ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заинтересована в том, чтобы выполнять рейсы еще в три украинских города, кроме Киева и Львова.