Літак зійшов зі злітної смуги у Запоріжжі

У КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" літак МАУ зійшов зі злітно-посадової смуги під час посадки.

Про це передає Головне управління ДСНС України у Запорізькій області у Facebook.

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На борту літака перебували 37 пасажирів. Інцидент стався у суботу, 3 березня, о 14:03.



"При здійсненні посадки літак МАУ, Київ-Запоріжжя, який слідував рейсом, з не встановлених на даний час причин "зійшов" зі смуги – викотився на бічну смугу безпеки. На борту літака було 37 пасажирів", – йдеться у повідомленні.



Внаслідок події ніхто не постраждав. Відомо, що буде створена спеціальна комісія для належного встановлення обставин і причин інциденту.

До слова, ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair зацікавлена у тому, аби виконувати рейси ще в три українська міста, окрім Києва та Львова.