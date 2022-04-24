Самолета, к сожалению, практически нет, – Антонов об уничтоженной россиянами "Мрии"
24 апреля 2022 , 13:03Читати новину українською
Легендарного самолета "Мрия" практически нет. Россияне уничтожили его. Дмитрий Антонов говорит об этом с тяжелыми воспоминаниями.
Также основной пилот Ан-225 признается, ждал момента, когда сможет увидеть самолет своими глазами, передает 24 канал.
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То, что произошло, случилось. Самолета, к сожалению, практически нет,
– констатировал Антонов.
Он добавил, что у него тяжелые воспоминания. Такие же как последствия попадания в "Мрию" снаряда или бомбы.
Как разрушили "Мрию"
Оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля. Это был самый большой самолет в мире, неоднократно перевозивший гуманитарные грузы по всему миру.
Однако Ан-225 обязательно отстроят.
Как выглядит разрушенная "Мрия" в Гостомеле: