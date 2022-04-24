Самолета, к сожалению, практически нет, – Антонов об уничтоженной россиянами "Мрии"

Легендарного самолета "Мрия" практически нет. Россияне уничтожили его. Дмитрий Антонов говорит об этом с тяжелыми воспоминаниями.

Также основной пилот Ан-225 признается, ждал момента, когда сможет увидеть самолет своими глазами, передает 24 канал.

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То, что произошло, случилось. Самолета, к сожалению, практически нет,

– констатировал Антонов.

Он добавил, что у него тяжелые воспоминания. Такие же как последствия попадания в "Мрию" снаряда или бомбы.

Как разрушили "Мрию"

Оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля. Это был самый большой самолет в мире, неоднократно перевозивший гуманитарные грузы по всему миру.

Однако Ан-225 обязательно отстроят.

Как выглядит разрушенная "Мрия" в Гостомеле: