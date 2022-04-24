Також основний пілот Ан-225 зізнається, чекав моменту, коли зможе побачити літак на власні очі, передає 24 канал.

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Те, що сталося, відбулося. Літака, на жаль, практично немає,

– констатував Антонов.

Він додав, що має важкі спогади. Такі ж як наслідки влучання у "Мрію" чи то снаряду, чи то бомби.

Як зруйнували "Мрію"

Окупанти знищили "Мрію" на аеродромі Гостомеля. Це був найбільший літак у світі, який неодноразово перевозив гуманітарні вантажі по всьому світу.

Однак Ан-225 неодмінно відбудують.

До теми – Як виглядає зруйнована "Мрія" у Гостомелі: