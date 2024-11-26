Таким предположением с 24 Каналом поделился журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян, отметив, что Россия полностью зависит от импортируемых комплектующих.

Не пропустите В Британии заметили неизвестные дроны над авиабазами, которые используют ВВС США, – The Guardian

Об аварии с участием самолета Sukhoi Superjet 100

При посадке в аэропорту Анталии 24 ноября загорелся двигатель самолета российской авиакомпании "Азимут". Возгорание Sukhoi Superjet 100 произошло по той же причине, что и самолета этой серии в "Шереметьево" в 2019 году.

Асланян объяснил, что Sukhoi Superjet 100 – плохой самолет. Над ним нужно еще много работать. Если бы не пафос России, его не запустили бы в серийное производство. Самолет еще долгое время оставался бы экспериментальным образцом.

У Sukhoi Superjet 100 не было как таковой задачи. В виде транспортного самолета его можно поставить вместо Ан-24. Хотя это судно надежнее, проще и самое главное – не такое импортозависимое.

В то же время Sukhoi Superjet 100, как и все в России, сделан из импортируемых комплектующих. Производство в стране-агрессоре продолжается до той поры, пока есть доступ к импорту.

Смотрите также Разрешение на удары по России получено: куда достают ракеты Storm Shadow

Самолеты начнут падать ежедневно

Когда россияне вынужденно начали заниматься импортозамещением, в Москве прошел показ, который назвали "первой международной выставкой импортозамещения". С этого никто даже не смеялся, потому что не поняли весь "сюр".

Россия некомпетентная страна. Она без импорта не существует,

– подчеркнул Асланян.

Российский авиапарк не просто подвергся "каннибализму", когда из трех самолетов собирают один, чтобы еще полетать. Россия нарушает международные обязательства, пытается похитить и не заплатить. Последний шаг – попросить Иран, который также под санкциями, ремонтировать самолеты. Но и это не получится.

"Самолеты Sukhoi Superjet 100 падали, падают и будут падать. Они плохие и без комплектующих. Авиационных катастроф в России будет становиться больше. На железной дороге это уже заметно. Нет ни одного дня, чтобы что-то пошло не так. С самолетами еще пока есть дни, когда они не разбиваются. Но скоро аварии будут происходить ежедневно", – констатировал Сергей Асланян.