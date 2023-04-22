Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, прямо заявил, что непредоставление современных военных самолетов Украине – это политическое решение. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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ПВО может только на 50% заменить авиацию

По его словам, наши военные, прежде всего летчики, услышали от Милли то, что обсуждалось уже давно. Непредоставление Украине авиации западного типа – это исключительно "политический момент". Об этом впервые публично озвучили на 11-й встрече формата "Рамштайн".

"Это свидетельствует, что существуют какие-то "договорняки". Нам целый год навязывали, что наши летчики не могут овладеть F-16, что наши аэродромы не приспособлены для западных самолетов, неполноценность наших инженерно-технических служб. Теперь можно выдохнуть, все с нами в порядке, только сейчас нам сказали реальную причину", – заявил Свитан.

Он добавил, что во время встречи большое внимание уделили усилению ПВО, но зенитно-ракетные комплексы могут заменить авиацию всего на 50% – максимум отогнать российские самолеты во время наступления наших войск.

"F-16 может выполнять задачи и штурмовика, и бомбардировщика, чего точно не может ни одна система ПВО. Без самолетов придется вгрызаться в каждый метр оборонительных редутов врага, и, что самое страшное, это увеличение количества потерь среди наших защитников. Была бы авиация, количество потерь было бы в 10 раз меньше", – подытожил Свитан.

Итоги "Рамштайна-11"