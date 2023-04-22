Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прямо заявив, що ненадання сучасних військових літаків Україні – це політичне рішення. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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ППО може лише на 50% замінити авіацію

За його словами, наші військові, а насамперед льотчики, почули від Міллі те, що обговорювалось вже давно. Ненадання Україні авіації західного типу – це виключно "політичний момент". Про це вперше публічно озвучили на 11 зустрічі формату "Рамштайн".

"Це свідчить, що існують якісь "договорняки". Нам цілий рік нав’язували, що наші льотчики не можуть опанувати F-16, що наші аеродроми не пристосовані для західних літаків, неповноцінність наших інженерно-технічних служб. Тепер можна видихнути, все з нами в порядку, лише зараз нам сказали реальну причину", – заявив Світан.

Він додав, що під час зустрічі велику увагу приділили посиленню ППО, але зенітно-ракетні комплекси можуть замінити авіацію лише на 50% – максимум відігнати російські літаки під час наступу наших військ

"F-16 може виконувати завдання і штурмовика і бомбардувальника, чого точно не може жодна система ППО. Без літаків доведеться вгризатись у кожен метр оборонних редутів ворога і, що найстрашніше, це збільшення кількості втрат серед наших захисників. Була б авіація, кількість втрат була б в 10 разів меншою", – підсумував Світан.

Підсумки "Рамштайну-11"