Самолеты F-16 участвовали в отражении массированного российского удара, – Зеленский

Утром 26 августа Россия нанесла по Украине массированный удар с применением дронов и ракет. Для отражения этой атаки использовали самолеты F-16.

Об этом президент рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Использование F-16

Владимир Зеленский отметил, что истребители F-16 уже имеют очень хороший результат.

Уже в рамках этой огромной ракетной атаки, мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили нам эти F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их (самолетов – 24 Канал) немного, и надо еще тренировать пилотов, но у нас есть предложения к США,

– указал Зеленский.

Президент добавил, что эти предложения зависят от разрешения Соединенных Штатов – там должны положительно и реально на это смотреть.

Также на форуме Владимир Зеленский рассказал, что Россия на днях нанесла 230 ударов по объектам энергетики. Система защиты этих объектов сработала, но есть серьезные повреждения. Энергетики, и спасатели сейчас занимаются восстановлением.