Самолеты из 7 стран НАТО прибыли на учения в Нидерланды: кто примет участие

Военное вторжение России способствовало активизации в рядах стран НАТО. В частности, военные самолеты из 7 государств-членов альянса прибыли в Нидерланды на учения.

На авиабазу Леуварден прибыли истребители из Нидерландов, Франции, Германии, Канады, США, Британии, Италии. Эту базу используют королевские Военно-Воздушные силы Нидерландов.

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В Нидерландах проведут учения несколько стран НАТО

В Нидерландах самолеты НАТО из вышеперечисленных стран с целью проведения военных учений. Сообщают, что истребители союзников будут выполнять сложные миссии и таким образом улучшать совместимость НАТО, а также создавать более прочный и более сплоченный Альянс.

В частности, Канада сообщила, что ее истребители CF-18 Hornet уже прибыли в Нидерланды и готовы начать со своими союзниками учения FRISIAN FLAG, которые проводят на ежегодной основе.

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