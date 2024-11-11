Defense Express пишут, что это уже третий раз, когда меняется количество "Миражей", которые могут передать Украине. Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Почему Украина получит меньше самолетов Mirage

Депутат французского парламента Франк Джилетти выдал свое заключение по использованию бюджета на боевую авиацию вооруженных сил Франции, и в нем говорится в частности о том, что французская сторона планирует в ближайшее время поставить 6 самолетов типа Mirage 2000-5F с полным пакетом поддержки. По словам французского парламентария, возможности по передаче "Миражей" для Украины ограничены темпами поставок новых самолетов Rafale и также состоянием имеющегося флота Mirage 2000,

– говорится в статье.

Париж не успевает нарастить флот самолетов Rafale: на 2019 – 2025 годы его планировали увеличить до 185 единиц, но сейчас надеются успеть до 2030 года нарастить флот "Рафалей" хотя бы до 137 единиц. Сейчас у Франции 95 самолетов, а цикл от заказа самолетов до поставки их непосредственно в войска составляет 3 года.

Поэтому самолеты, имеющиеся в ВВС Франции, сильно нагружены. Самолеты типа Mirage 2000-5F должны оставаться в строю как минимум до 2029 года.

Defense Express заметили, что это как минимум третье колебание во французской прессе по количеству "Миражей", которые могут переданы Украине.

"Сначала французское издание La Tribune писало о 12 самолетах типа Mirage 2000-5, которые планируется передать ВСУ, одновременно в конце октября текущего года то же издание писало о том, что в первом транше должно быть только три самолета этого типа", – написали аналитики.