Германия, Венгрия и Италия начинают патрулировать небо над Балтией

Немецкие, венгерские и итальянские истребители с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом. Для этого выделили около десятка самолетов и 80 военных.

Патрулирование неба над Балтией будет осуществляться в рамках миссии НАТО по контролю над воздухом. Раньше этим занимались Франция, Бельгия и Испания.

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Воздушное пространство Балтии будут патрулировать Германия, Венгрия и Италия

С 1 августа Германия, Венгрия и Италия начнут патрулирование неба над Балтией.

В ближайшие месяцы 4 венгерских истребителя JAS-39 и примерно 80 военных будут руководить миссией с авиабазы Шяуляй в Литве.

и примерно 80 военных будут руководить миссией с авиабазы Шяуляй в Литве. В то же время 4 немецких самолета Eurofighter вылетят из эстонского Эмари.

вылетят из эстонского Эмари. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в польском Мальборке.

Представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что контроль воздушного пространства НАТО является ярким примером солидарности Альянса.

В то время, когда европейская безопасность была фундаментально изменена войной россии против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда бдительны,

– добавила Лунгеску.

Истребители заменят бельгийские, французские и испанские подразделения, которые патрулировали регион с апреля. После нескольких месяцев в Шяуляе реактивные самолеты ВВС Чехии продолжат свою дислокацию в течение лета.

Страны НАТО поочередно охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой после их присоединения к Альянсу в 2014 году. Ведь у этих стран нет собственных истребителей. После вторжения россии в Украину НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в своей восточной части с помощью дополнительных самолетов.

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Согласно миссии НАТО по контролю за воздухом, истребители поднимаются в небо, когда самолеты вблизи воздушного пространства Североатлантического союза не соблюдают летные правила, в том числе составление плана полета и связи с диспетчером воздушного движения. Они готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любое авиасудно, которое может угрожать воздушному пространству Альянса.