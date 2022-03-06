Самолеты российских олигархов зачастили в ОАЭ: вероятно, вывозят ценности

В последнее время самолеты российских олигархов все чаще курсируют в ОАЭ. Украинская разведка предполагает, что миллиардеры вывозят туда свои ценности.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обнародовал в сети информацию о недавних рейсах самолетов российских олигархов в ОАЭ.

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Олигархи, вероятно, вывозят ценности из России

Самолеты российских олигархов участили в ОАЭ. Украинская разведка предполагает, что они вывозят туда свои ценности,

говорится в сообщении.

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000. Им, по данным источников разведчиков, пользуются братья Борис и Аркадий Ротенберги.



Маршрут самолета Ротенбергов / Карта SPRAVDI

26 февраля перелет Москва – Дубай – Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 Юрия Трутнева.



Маршрут самолета Трутнева / Карта SPRAVDI

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner уже дважды летал в Дубай. Впервые вылетел из Москвы 28 февраля, а вернулся 4 марта. В тот же день снова вылетел.



Первый маршрут самолета Абрамовича / Карта SPRAVDI



Второй полет самолета Абрамовича в Дубай / Карта SPRAVDI

24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву только 3 марта.



Маршрут самолета Чемезова / Карта SPRAVDI

4 марта с военного аэродрома Чкаловский вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041. Утром 5 марта совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.



Маршрут в Дубай еще одного российского борта.

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