"Самопомич" получила доступ к "секретному" инвестдоговору о застройке Почтовой площади

20 июля депутаты киевского "Самопомочи" получили доступ к ранее секретному инвестиционному договору между Департаментом экономики и инвестиций КГГА, коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киев" и ООО "ХЕНСФОРД-Украина", которым предусматривается строительство подземного ТРЦ на Почтовой.

Ознакомиться с этим "секретным" документом удалось лишь после того, как депутатская делегация от фракции "Объединение "Самопомич"-Киев наведалась в Департамент. До сих пор стороны-подписанты инвестиционного договора наотрез отказывались обнародовать документ в полном объеме, передает пресс-служба "Объединения "Самопомич"-Киев.

Ранее депутатам и общине для ознакомления показывали лишь части документа без приложений.

"Сегодня мы наконец получили полную версию инвестиционного договора со всеми приложениями. Воспользовавшись действующими нормами законодательства, мы сделали копии всех его страниц. Теперь мы будем иметь больше основания для того, чтобы доказать нецелесообразность продолжения этого договора", – сказал Сергей Гусовский.

Как отмечает один из членов сегодняшней делегации, глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Олег Макаров, депутаты действовали на основании и в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", согласно которой депутат имеет право знакомиться с любыми официальными документами, хранящимися в органах местного самоуправления, делать выписки и копирования этих документов.

По результатам предварительного юридического анализа оговорок конфиденциальности условий скандального договора не обнаружено. Но в любом случае ограничение доступа к инвестиционному договору противоречило бы требованиям Закона Украины "О доступе к публичной информации", которым установлен запрет на ограничение доступа к информации и копий документов об условиях получения бюджетных средств, к которым относятся доходы от инвестиционных договора. Законом также установлено, что информация, которая представляет общественный интерес не может быть отнесена к конфиденциальной.

Также стоит добавить, что судебная практика отмечает невозможность ограничения доступа к условиям инвестиционного договора. В частности, информация об использовании бюджетных средств, распоряжение коммунальным имуществом и условия получения средств или имущества не могут быть конфиденциальной информацией, а доступ к такой информации является обязательным и осуществляется в соответствии с законом, независимо от наличия согласия соответствующих субъектов.

Чтобы ускорить процесс прекращения скандального договора, юристы "Объединения "Самопомич" продолжат детально изучать инвестиционное соглашение и в ближайшее время предоставят профессиональный юридический анализ этого документа.

Напомним, что во время пленарного заседания Киевсовета 19 июля председатель фракции "Объединение "Самопомич"-Киев был вынужден публично обратиться к заместителю городского головы, чтобы он дал соответствующее поручение Департаменту с требованием предоставить копию документа в полном объеме.

21 июня Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, но позиция о расторжении инвестиционного договора не стала составной этого решения. Поэтому депутаты столичной "Самопомочи" зарегистрировали отдельный проект решения, в котором предложили все возможные сценарии прекращения договора с застройщиком.

Договор находится по ссылке.