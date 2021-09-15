Самопровозглашенные "республики" Донбасса договорились о "едином таможенном пространстве"

В самопровозглашенных "республиках" на оккупированной Россией части Донбасса заявили, что создали "единую таможенную территорию". Речь идет об оккупированных землях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующих договоренностей достигли еще в начале сентября. 15 сентября стороны договорились об устранении таможенных постов.

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Самопровозглашенные "республики" на Донбассе создадут общее экономическое пространство

Так называемые "главы" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией территории Донбасса подписали "договор о создании единой таможенной территории и развитие экономической интеграции".

В "Центре журналистских расследований" со ссылкой на ресурсы боевиков, рассказали – соответствующее решение объявил "глава" так называемого "государственного таможенного комитета" самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией территории Луганщины Юрий Афанасьевский.

С 1 октября 2021 года таможенных постов между самопровозглашенными "республиками" не будет,

– говорится в сообщении.

Согласно с "договором" на территориях будет функционировать единое таможенное пространство с:

внутренним рынком товаров;

едиными таможенными тарифами;

другими "мерами регулирования внешней торговли товарами с третьими странами".

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