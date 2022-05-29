Саморазрушительная война России: чего достиг Кремль за 3 месяца

Три месяца саморазрушительной войны России. С самого начала так называемой "спецоперации" (в терминологии российской власти) было понятно, что стремление больного войной и грезами по СССР Путина будет сопровождаться/закончится, если не уничтожением, то ослаблением (по всем направлениям) самой РФ.

Смотрите, какую "спецоперацию" провернул Кремль:

Россию выгнали из многих мировых институций, и этот процесс продолжается (ВОЗ принял резолюцию, позволяющую приостановить членство РФ). Как и выгнали из всех чемпионатов и конкурсов.

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Санкции, которые и дальше нарастают. Сейчас обсуждается шестой пакет санкций (с эмбарго нефти). Арест имущества физлиц и юрлиц, в том числе членов семьи и ближайшего окружения Путина. Блокирование половины счетов Центробанка, уход всех крупных западных компаний из России, технологическая изоляция экономики и последующее ее разрушение. Превращение "второй армии в мире" во "вторую армию с конца". Тысячи сожженной техники, крейсер "Москва", ушедший на дно, убитые и раненые, количество которых российская власть скрывает. И наоборот – усиление в разы украинской армии по всем направлениям. Расширение НАТО (Финляндия и Швеция) и пересмотр оборонной политики рядом стран. Активизация украинского движения в ЕС. Объединение Запада (США и ЕС). Возросшая зависимость России от Китая.

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"Дерусификация" России (как расчеловечивание). Зверье с бурятскими мордами в Буче, геноцид с фильтрационными лагерями в Мариуполе, повсеместное воровство "второй армии" показали истинное лицо России. Если "пароль" Украины – это "Слава Украине! Героям слава!", то пароль России – "Воровать, бухать, убивать!".

И я вот думаю: из какой мотивации вообще исходили в России, начиная эту войну? Ну, даже если бы они в своих самых закадычных мечтаниях возродили совок, то чтобы что? Что дальше? Если технологическая зависимость от Запада обездвиживает любое производство – они там только гвозди собираются свои выпускать.

Знали ведь, что санкции Запада за вторжение будут адовые – собственно, многочисленные раунды переговоров в начале этого года были как раз об этом, о доведении позиции Запада по поводу ответа в случае вторжения.

Не знаю, что думать прямо: может, самый большой провал с информированием не 5-го отдела ФСБ, а отдела, который работал с Западом? Была иллюзия и ставка на раскол внутри и между США и ЕС. Хотя, куда уж хуже может сработать российская разведка, чем по направлению Украины.

В общем, проблема с управленческим решением в России доведена до апогея.

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