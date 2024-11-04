Обе бригады заверили, что окажут поддержку военным, которые вернутся, передает 24 Канал со ссылкой на 53-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха и 47-ю отдельную механизированную бригаду.

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Как можно вернуться в ВСУ

В 53 ОМБр отмечают, что у всех украинцев сейчас одна страна, одна цель и победить мы сможем только вместе. Именно поэтому важно, чтобы каждый кто готов защищать Украину, смог присоединиться в ряды Вооруженных Сил Украины, независимо от предыдущих решений.

Похожую информацию опубликовала 47 ОМБр. Там отмечают, что есть разные причины СОЧ и обещают оказывать сопровождение на всех этапах возвращения.

Кто-то устал и соскучился по родным, другие – не нашли места в своей бригаде по той специальности, который предоставили. Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель – предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя,

– говорят в 46 ОМБр.

Каждый, кто хочет вернуться и снова вступить в Вооруженные Силы Украины, может позвонить по телефону, что размещен на официальной странице бригады.

21 сентября военнослужащий Сергей Гнездилов самовольно оставил воинскую часть. Это дело получило огласку, ведь раньше таких случаев не наблюдалось.