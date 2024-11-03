Украинский истребитель МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" уничтожил здание, где засели российские "дронари", передает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

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Удар французской бомбой по оккупантам

Видео ликвидации позиции вражеского экипажа беспилотных летательных аппаратов обнародовал Telegram-канал "Подсолнух".

Прилет по российским дроноводам на Запорожье: смотрите видео

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Нестерянка Запорожской области.

Позже, во время эфира телеканала "Армия ТВ" было заявлено, что по позиции противника прилетела французская авиабомба семейства AASM.

На видео видно, как высокоточный боеприпас пробивает крышу здания, провоцирует мощный взрыв, который полностью "складывает" его вместе с россиянами.

Справка: AASM HAMMER – обычная свободнопадающая бомба к которой присоединили двигатель и блок наведения, за счет она стала "умной" бомбой, которая может поражать цели по заданным координатам.

К слову, ВСУ впервые применили эти бомбы весной по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Напомним, что Пентагон заключил контракт с Boeing на сумму 6,9 миллиардов долларов для производства и поставки авиабомб GВU-39. Эти бомбы получит Украина.