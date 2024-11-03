Український винищувач МиГ-29 зі складу 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр" знищив будівлю, де засіли російські "дронарі", передає 24 Канал із посилання на "Мілітарний".

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Удар французькою бомбою по окупантах

Відео ліквідації позиції ворожого екіпажу безпілотних літальних апаратів оприлюднив Telegram-канал "Соняшник".

Приліт по російських дроноводах на Запоріжжі: дивіться відео

Зазначається, що інцидент трапився у населеному пункті Нестерянка Запорізької області.

Пізніше, під час ефіру телеканалу "Армія ТВ" було заявлено, що по позиції противника прилетіла французька авіабомба сімейства AASM.

На відео видно, як високоточний боєприпас пробиває дах будівлі, провокує потужний вибух, який повністю "складає" її разом із росіянами.

Довідка: AASM HAMMER — звичайна вільнопадаюча бомба до якої приєднали двигун і блок наведення, за рахунок вона стала "розумною" бомбою, яка може вражати цілі за заданими координатами.

До слова, ЗСУ вперше застосували ці бомби навесні по Авдіївському коксохімічному заводу.

Нагадаємо, що Пентагон уклав контракт із Boeing на суму 6,9 мільярда доларів для виробництва та постачання авіабомб GВU-39. Ці бомби отримає Україна.