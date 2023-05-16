Соответствующую информацию распространили итальянские СМИ в понедельник, 15 мая. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ пока не подтверждали, что в Украину прибыл ЗРК SAMP-T.

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В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов,

– говорится в сообщении.

Что известно о ЗРК SAMP-T

Заметим, что ЗРК SAMP-T – противоракетная система. Ее предназначение – защита поля боя, а также важных объектов от атак крылатыми ракетами, пилотируемыми и беспилотными летающими объектами. Особенно ценна для Украины она потому, что способна сбивать тактические баллистические ракеты.

Над разработкой этой установки работал европейский консорциум EuroSam. В него входят MBDA Italy, MBDA France, Thales. По имеющейся информации, ЗРК способен достигать аэродинамических целей на расстоянии от 3 до 100 километров. Если говорить о баллистических ракетах, то их SAMP-T может сбивать на расстоянии от 3 до 25 километров.

Следует отметить, что о передаче ЗРК SAMP-T Украине говорят в течение месяцев. Причем в апреле заявляли, что комплекс мы получим не раньше июня.

Добавим, что Украина усилит свою ПВО также благодаря Германии. Последняя накануне объявила об очередном пакете военной помощи. Заметим, что он самый большой из тех, которые выделял Берлин.

Что входит в пакет помощи

О новом пакете объявили в МИД Германии. В ведомстве также объяснили, что в него вошло:

18 колесных гаубиц,

противовоздушная оборона: 4 системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты,

артиллерийские боеприпасы,

30 основных боевых танков Leopard 1 A5 + 20 боевых машин пехоты MARDER,

свыше 100 боевых бронированных машин.

В немецком МИДе подчеркнули, что "твердо стоим на стороне Украины, которая защищается от российской агрессии". Это также отметил канцлер Олаф Шольц.