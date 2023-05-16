Відповідну інформацію поширили італійські ЗМІ у понеділок 15 травня. Зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджували, що до України прибув ЗРК SAMP-T.

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В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про ЗРК SAMP-T

Зауважимо, що ЗРК SAMP-T – протиракетна система. Її призначення – захист поля бою, а також важливих об'єктів від атак крилатими ракетами, пілотованими та безпілотними літальними об'єктами. Особливо цінною для України вона є тому, що здатна збивати тактичні балістичні ракети.

Над розробкою цієї установки працював європейський консорціум Eurosam. До нього входять MBDA Italy, MBDA France, Thales. За наявною інформацією, ЗРК здатний досягати аеродинамічних цілей на відстані від 3 до 100 кілометрів. Якщо говорити про балістичні ракети, то їх SAMP-T може збивати на відстані від 3 до 25 кілометрів.

Слід зауважити, що про передачу ЗРК SAMP-T Україні говорять впродовж місяців. Причому у квітні заявляли, що комплекс ми отримаємо щонайраніше у червні.

Додамо, що Україна посилить свою ППО також завдяки Німеччині. Остання напередодні оголосила про черговий пакет військової допомоги. Зауважимо, що він найбільший з-поміж тих, які виділяв Берлін.

Що входить до пакета допомоги

Про новий пакет оголосили у МЗС Німеччини. У відомстві також пояснили, що до нього увійшло:

18 колісних гаубиць,

протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети,

артилерійські боєприпаси,

30 основних бойових танків Leopard 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER,

понад 100 бойових броньованих машин.

У німецькому МЗС підкреслили, що "твердо стоїмо на стороні України, яка захищається від російської агресії". На цьому також наголосив канцлер Олаф Шольц.