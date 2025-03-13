Такой вариант рассматривается из-за возможного прекращения поставок американского оружия, хотя недавно поставки были возобновлены. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан поделился с 24 Каналом своей оценкой комплексов SAMP/T и IRIS/T.

Смотрите также У Украины полностью закончились ракеты ATACMS, – Associated Press

Что известно о SAMP/T и IRIS/T

На фоне возможного прекращения поставок оружия Украине, в частности ракет к зенитно-ракетному комплексу Patriot, из-за прихода Дональда Трампа к власти в США, появляется потребность замены этой системы французско-итальянским комплексом SAMP/T, один из которых уже находится на вооружении Украины.

Стоимость одного комплекса SAMP/T составляет 500 миллионов долларов. Эта система способна поражать самолеты и ракеты на расстоянии до 150 километров. Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что SAMP/T уже успешно уничтожил российский самолет Су.

Однако ракеты Aster, которые используются в этом комплексе, значительно реже, чем ракеты для Patriot. Производство одной ракеты Aster может занять от 2 до 3 лет. Европейский производитель пытается сократить это время до 1,5 года, но даже этот срок является слишком долгим для нужд Украины. Украинские предприятия могут присоединиться к производству этих ракет, как когда-то Испания помогла с изготовлением ракет PAC-3 для систем Patriot.

SAMP/T – очень хорошая и новая техника, этого тысячелетия. Для его обслуживания нужно в 3 – 4 раза меньше персонала (чем для Patriot – 24 Канал). Он может использоваться как мобильный комплекс для сбивания тех же Су. Однако их всего произведено 15 – 20 единиц,

– рассказал Роман Свитан.

Кроме того, альтернативой Patriot могут стать комплексы IRIS-T SLM, стоимость которых составляет около 140 миллионов евро. Украина уже имеет несколько таких систем, которые способны уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты на расстоянии до 40 километров.