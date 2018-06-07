Samsung Galaxy Note 9 показали на фото и видео

В сети опубликовали фото будущего смартфона Samsung Galaxy Note 9, которые впервые раскрыли дизайн нового девайса.

Об этом сообщает tehnot.

Читайте также: Sony представляет смартфон, который "представляет опасность" для Samsung Galaxy S9

Как и в случае с другой флагманской линейкой Galaxy S9 и S9 +, которые получили минимальные внешние изменения, Note 9, вероятно, не будет сильно отличаться от своего предшественника. Но датчик отпечатков пальцев здесь установят в удобном месте.



В сети появились первые фото нового Samsung Galaxy Note9

Дизайн Samsung Galaxy Note 9



Рендеры опубликовали 91Mobile и Onleaks, у которых хорошая репутация с правильными прогнозами и истоками. Они также поделились размером будущего флагмана Samsung, которые составят 161,9 x 76,3 миллиметра при диагонали экрана 6,3 дюйма. Стоит отметить, что Note 9 будет несколько толще Galaxy Note 8 (8,8 миллиметра против 8,6 миллиметра).

Инсайдеры продемонстрировали дизайн Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.