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Samsung Galaxy Note 9 показали на фото и видео

84 Читати новину українською
Samsung Galaxy Note 9 показали на рендерах
Samsung Galaxy Note 9 показали на рендерах / Фото из открытых источников

В сети опубликовали фото будущего смартфона Samsung Galaxy Note 9, которые впервые раскрыли дизайн нового девайса.

Об этом сообщает tehnot.

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Как и в случае с другой флагманской линейкой Galaxy S9 и S9 +, которые получили минимальные внешние изменения, Note 9, вероятно, не будет сильно отличаться от своего предшественника. Но датчик отпечатков пальцев здесь установят в удобном месте.

Samsung Galaxy Note9
В сети появились первые фото нового Samsung Galaxy Note9 

Samsung Galaxy Note9

Дизайн Samsung Galaxy Note 9


Рендеры опубликовали 91Mobile и Onleaks, у которых хорошая репутация с правильными прогнозами и истоками. Они также поделились размером будущего флагмана Samsung, которые составят 161,9 x 76,3 миллиметра при диагонали экрана 6,3 дюйма. Стоит отметить, что Note 9 будет несколько толще Galaxy Note 8 (8,8 миллиметра против 8,6 миллиметра).

Инсайдеры продемонстрировали дизайн Samsung Galaxy Note 9  смотрите видео

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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