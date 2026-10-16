Четыре года считался пропавшим без вести: на войне погиб журналист Самуил Проскуряков

Журналист и военный Самуил Проскуряков погиб в бою за освобождение Херсонской области. Защитник четыре года числился пропавшим без вести.

Об этом сообщила в фейсбуке жена бойца, журналистка Диана Ковалева.

Что известно о гибели Проскурякова?

Она отметила, что накануне годовщины исчезновения ее мужа суд официально объявил его погибшим при выполнении боевого задания.

15.10.2022 он мог бы рассказать друзьям и близким свою смешную и страшную историю о том, как на несколько минут пропал без вести во время боя в Херсонской области, за которые "вы даже не представляете, что со мной произошло". И мы бы смеялись и плакали. К сожалению, такой истории мы не услышали. Вчера суд объявил моего мужа, Самуила Валерьевича Проскурякова, погибшим при выполнении боевого задания. А сегодня исполняется ровно четыре года его молчания.

– написала Диана Ковалева.

Как рассказала изданию "Детектор медиа" жена погибшего, Самуил Проскуряков родился в 1993 году в Кривом Роге в многодетной семье протестантского пастора.

Высшее образование получал по специальности "Культурология" в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, где исследовал тему протеста в культуре.

Во время Революции достоинства на улице Грушевского он получил ранение в результате взрыва газовой гранаты.

В профессиональной журналистике Самуил сосредоточился на правозащитных и социальных темах. Он готовил материалы для СМИ УНН, "Заборона", "Громадське" и "Бабель".

В 2020 году его материал "Клементина и ботаник" на сайте "Заборона" вошел в число номинантов премии "Честь профессии" в категории "Лучшая публицистика".

Незадолго до начала полномасштабной войны журналист занял должность редактора в издании Inker, которое превращало социальные репортажи в комиксы.

Жена вспоминает его как талантливого автора и чрезвычайно принципиального человека.

Пара планировала пожениться 24 февраля 2022 года в Вишневом, однако из-за ракетных ударов была вынуждена эвакуироваться из Киева. Вскоре после этого Самуил присоединился к 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Военный выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях, а позже отправился освобождать юг Украины.

По словам жены, воин неоднократно подчеркивал, что эта борьба ведется прежде всего за принципы и ценности, а не только за территории.

Во время одной из операций в Херсонской области Самуил получил контузию, однако продолжал под обстрелами вытаскивать раненых и тела погибших сослуживцев. Затем он прошел курс реабилитации, отпраздновал свадьбу и снова вернулся на фронт, где принял участие в своем последнем бою.

По данным Института массовой информации, Самуил Проскуряков стал 140-м среди журналистов, погибших в результате российской агрессии против Украины.

Ранее стало известно, что на войне погиб 47-летний сержант из Хмельницкой области Владимир Стецков, который защищал Украину еще со времен АТО. Он погиб 30 сентября в бою вблизи Верхнего Песчаного в Сумской области.