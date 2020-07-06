Судья Оксана Царевич давно стала символом кривосудию в угоду власти. Она – одна из самых известных судей Майдана, которая на основании сфальсифицированных документов осудила почти десяток невинных водителей только за то, что их заподозрили в участии в акциях протеста.

За кримінальною справою щодо Царевич спостерігала уся країна. А недоторканість з неї знімала Верховна Рада спеціальним рішенням. Про це йдеться у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Її покарання мало свідчити, що кривосудити не можна, а справедливість таки є. Проте 30 червня суддя Євген Мартинов вирішив, що у діях Царевич немає злочину та повністю її виправдав.

У чому звинувачували Царевич

29 грудня 2013 року відбулась, мабуть, наймасовіша мирна акція протесту на колесах. Приблизно дві тисячі автомобілів взяли участь у автопробігу від Майдану до Межигір'я Віктора Януковича.

А вже у перші дні січня до власників цих автомобілів почали приходити додому ДАІшники та складати протоколи про порушення правил дорожнього руху. Усіх звинувачували в одному – начебто не зупинились на вимогу працівника ДАІ, про що свідчили рапорти інспекторів.

Однак, абсолютно усі ці рапорти мали очевидні ознаки підробки. Для прикладу, 3 рапорти від інспектора Козака були підписані абсолютно різними підписами, а багатьох водіїв начебто зупиняли там, де їх взагалі не було.

Зрештою, прокуратурою доведено цей факт масової підробки документів, а у Межигір'ї знайдено спеціальні списки автомобілів, які засвітились у акціях протестів. Саме по цих списках на власників автомобілів і складали протоколи, які потім масово направляли у суди.

До Печерського суду надійшло приблизно 15 таких липових протоколів. Усі вони потрапили лише до 2 суддів – Оксани Царевич і Віктора Кицюка.



Оксана Царевич і Віктор Кицюк у залі парламенту / Фото LB.ua

Я був адвокатом у справі однієї з таких водіїв – Ольги Лугової. Її звинувачували в тому, що не зупинилась на Залізничному шосе о 17:45. Проте Лугова взагалі там не їхала і о 17:00 вже була вдома. Це могли підтвердити свідки. А в медіа уже було безліч інформації, що документи ДАІ – фальшивка.

Тому на суд я йшов впевненим у нашій перемозі. Засідання тривало 2,5 години. Ми повністю спростували усі звинувачення. Інспектор ДАІ Козак, який начебто зупиняв Лугову, не з'явився. Клопотання про його виклик відхилили. Ми ще заявили чимало клопотань.

Однак, Царевич усі відхилила і не просто визнала Лугову винною, а застосувала до неї максимальну санкцію – позбавила прав керування авто на 6 місяців. Я був реально шокований.

Стало зрозуміло, що правосуддя та Царевич – речі несумісні. За аналогічною схемою вона позбавила прав керування ще 9 водіїв. Вже тоді було ясно, що Царевич, як і сотні інших суддів, влада використала як слухняні каральні інструменти для переслідування та залякування протестувальників.

Що показало розслідування

Після перемоги Революції Гідності прокуратура провела розслідування цих справ і встановила, що усі ці рапорти дійсно були сфальшовані. ДАІшники дали свідчення, що вони діяли за вказівкою керівництва, боячись втратити роботу.

Також є показання суддів, що їм давались вказівки з АП Януковича максимально карати усіх, на кого складені протоколи ДАІ. Знайшли відповідь і на питання, чому всі справи у Печерському суді надходили лише до Царевич та Кицюка.

Виявилось, що вони розподілялись вручну, з втручанням у автоматизовану систему. Тобто працівник суду незаконно виключив усіх інших суддів, які мали право розглядати ці справи, і залишав лише Царевич або Кицюка.

Найцікавіше, що це робила особа під логіном рідної сестри судді Кицюка, яка була помічником голови суду Інни Отрош. Очевидно, що Царевич була спеціально обраною для цих справ. І ясно, що вона знала про це та свідомо йшла на засудження невинних.

Хто розглядав справу в суді

У 2016 році прокуратура завершила розслідування щодо 4 справ, які розглядала Царевич, та передала справу до Шевченківського суду Києва. Спершу її судив інший суддя Майдану – сумнозвісний суддя Бугіль.

Довідка. У грудні 2013 року Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану та на 2 місяці арештував учасника мирних протестів. Тоді адвоката одного з протестувальників, Віктора Смалія, звинуватили в замаху на суддю та взяли під варту.



Володимир Бугіль давав свідчення в цій справі. Наприкінці лютого 2014 року адвоката амністували та визнали політичним в'язнем.



Але у 2018 році нам вдалось його відвести і справа перейшла до судді Євгена Мартинова, який сьогодні є головою суду. Мартинов доволі стандартно розглядав цю справу. Засідання призначались в середньому раз на місяць – поки не почався карантин.



Суддя Євген Мартинов / Фото з фейсбук-сторінки Романа Маселка

І тут, усвідомлюючи, що потерпілим буде тяжко з'являтись до суду, Мартинов почав призначати засідання ледь не щотижня. 28 травня одна з потерпілих була на самоізоляції після контакту з інфікованим COVID-19 та ще й не була повідомлена про засідання.

Тож ми просили відкладення. Але Мартинов відмовив. Хоча ще не було допитано усіх свідків, він змінив порядок дослідження доказів та провів допит Царевич при відсутності потерпілих.

Ми 6 років чекали можливості нарешті поставити їй питання, але Мартинов позбавив нас такого права. Ба більше, без участі потерпілих він завершив дослідження доказів та перейшов до судових дебатів.

Про роль прокуратури у справі

Прокурор не викликав для допиту ключових свідків у справі – Людмилу Кицюк, яка розподіляла справи на Царевич, секретаря суду, яка була на судових засіданнях, працівників апарату суду, керівництво Печерського ДАІ, які і давали вказівки складати липові документи.

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Завдяки прокурору суд визнав недопустимою експертизу про втручання у автоматизовану систему суду. Тобто прокурори свідомо зливали справу. Коли ж я на останньому засіданні попросив суд викликати важливих свідків, прокурор заперечував проти цього і Мартинов знову відмовив.

У такий спосіб суд у зв'язці з прокурором заблокували подання ключових доказів у справі та позбавили потерпілих можливості реалізувати свої права.

У підсумку 30 червня суддя Мартинов оголосив вирок, яким повністю виправдав Царевич. Він не знайшов у її діях жодних ознак злочину. Саму кримінальну справу Мартинов назвав ледь не переслідуванням судді.

Щоправда, є у вироку і низка слушних аргументів про масштабні порушення процесу з боку прокуратури, що призвело до визнання недопустимими багатьох важливих доказів.

Після вироку журналісти запитали Царевич, чи вважає себе винною. Та за її словами, винна не вона, а "якісь люди, які фінансуються якимись міжнародними організаціями". Тут будь-які коментарі зайві.

Відповідь Царевич на питання журналістів: дивіться відео

Обурливі факти про Мартинова

Самого Мартинова у 2010 році його ледь не звільнили, та він зберіг свою посаду – завдяки Портнову, який відповідав за суди та потрібні рішення у часи Януковича. Він дуже схвально сприйняв виправдання Царевич. Цілком ймовірно, що Мартинов досі мусить віддячувати за збережену посаду.

А ще Мартинов брав участь у конкурсі до Антикорсуду. Але спільним рішенням міжнародних експертів та Вищої кваліфкомісії його було знято з конкурсу через сумніви у доброчесності.

Тоді сер Ентоні Хупер сказав: "Ми їх не допустили до Антикорсуду, але вони залишаються суддями і ви повинні домогтися, щоб такі судді покинули судову систему".

Як бачимо, поки Мартинов не лише на посаді, але став головою суду й приймає доленосні рішення, які добивають і так мізерну довіру до судової системи.

Яку роль зіграв прокурор Яценко

Значна заслуга у виправданні Царевич і на прокурорах, які відверто зливали справу. Ключову роль зіграв Віктор Яценко, теж дуже цікава особа. У 22 роки він вже їздив на новенькій "Тойоті Прадо". Живе у столичній квартирі на 114 квадратів. А у Білогородці під Києвом має аж 2 будинки.



Нерухомість Яценка під Києвом / Скриншот з відео

Один, площею майже 400 квадратних метрів, його дружина набула у 2012 році. А другий – нещодавно побудований. Звідки такі статки у 34-річного прокурора – загадка.

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22 липня Яценко буде проходити атестацію, де мають перевірити його компетентність та доброчесність. Очолює комісію прокурор Віктор Мисяк, він керує усіма розслідуваннями справ Майдану. Цікаво, яку оцінку отримає прокурор, який допоміг розвалити одну з ключових справ Майдану.

Непокаране зло лише зростає. Тому ми не опускаємо руки та продовжуємо боротись за чесні суди та справжнє правосуддя. А справедливість все одно переможе.