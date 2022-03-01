Арестович заверил, что военно-политическая обстановка остается контролируемой руководством Украины и руководством Вооруженных сил. По его словам, 1 марта самая горячая точка столкновений – Херсон.
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"Одиночные группы противника предприняли попытку проникнуть в город. Сейчас ВСУ и другие военные формирования, тероборона уничтожают противника", – сказал Арестович.
"Даже погода за нас"
Советник председателя ОП рассказал, что утром 1 марта россияне нанесли одиночный артиллерийский удар по Харьковской облгосадминистрации. Сейчас устанавливают количество потерь. Кроме этого, идут стрелковые и артиллерийские бои за Мариуполь.
Арестович добавил, что даже погодные условия против россиян. Говорится о том, что третьи сутки шторм на Черном море не позволяет российскому морскому десанту высадиться возле Одессы или Николаева.
Окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает оккупантам начать ежедневный упорный штурм,
– рассказал Арестович.
Обращение Арестовича: смотрите видео
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