Арестович запевнив, що воєнно-політична обстановка залишається контрольованою керівництвом України й керівництвом Збройних сил. За його словами, 1 березня найгарячішою точкою зіткнень є Херсон.

До теми 5 710 окупантів померли від початку нападу Росії на Україну, – Арестович

"Поодинокі групи противника зробили спробу проникнути до міста. Наразі ЗСУ та інші військові формування, тероборона знищують противника", – сказав Арестович.

"Навіть погода за нас"

Радник голови ОП розповів, що вранці 1 березня росіяни завдали поодинокий артилерійський удар по Харківській облдержадміністрації. Наразі встановлюють кількість втрат. Крім цього, точаться стрілецькі та артилерійські бої за Маріуполь.

Арестович додав, що навіть погодні умови проти росіян. Мовиться про те, що третю добу шторм на Чорному морі не дає змогу російському морському десанту висадитися біля Одеси або Миколаєва.

Околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає окупантам почати щоденний наполегливий штурм,

– розповів Арестович.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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