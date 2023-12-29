Арестович, Спартак Суббота, Фарион и другие: самые громкие скандалы 2023 года

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2023 год запомнится украинцам не только событиями на фронте, в политике и в мире в целом, но и большим количеством скандалов. Из-за полномасштабной войны наше общество стало чрезвычайно чувствительным к информации, которая появляется, а триггерных тем стало больше – от высказываний отдельных деятелей до событий, которые кардинально противоречат реальности, в которой мы сейчас живем.

В то же время скандалы имеют и свою положительную сторону, если так можно сказать. Во многих случаях они демонстрируют зрелость украинцев как гражданского общества или же отражают наши слабые стороны над которыми нужно работать. Резкие реакции на события и высказывания свидетельствуют о том, что нам не безразлично то, что происходит вокруг нас. Хотя это может работать и против нас, ведь наша чувствительность позволяет врагу проводить информационно-психологические спецоперации и усиливать напряжение среди украинцев.

Подводя итоги уходящего года, тему скандалов невозможно обойти, ведь они так же стали частью нашего общества – события, которые породили немало дискуссий во время полномасштабной войны с Россией. Поэтому 24 Канал собрал для вас все самые громкие скандалы этого года.

Как Арестович довел общество до предела

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович вызвал далеко не один скандал в стране. Еще в 2022 году он отмечался возмутительными заявлениями, которые вызвали шквал критики и требование освободить его от занимаемой должности. Но, пожалуй, самым громким стал тот, из-за которого Арестович лишился своего поста.

14 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, атакуя гражданские цели. Одна из вражеских ракет, а именно Х-22, около 15:30 попала по многоэтажке в Днепре. Тогда погибли 46 человек, еще 75 получили ранения.

Последствия удара по жилому дому в Днепре: смотрите видео

Пропагандисты в своем привычном стиле начали заявлять, что будто бы по жилым домам Россия не бьет, а попадание – это якобы следствие работы украинской ПВО. Этой вражеской пропаганде и подыграл Алексей Арестович, который во время эфира с Марком Фейгиным заявил, что российская ракета упала на жилой дом после того, как ее сбила украинская ПВО.

Ракету сбили, она упала на подъезд, взорвалась, когда упала,

– именно эти слова вызвали шквал критики.

Сначала Арестович извинялся за свои слова, но потом отозвал их, а заявление объяснил тем, что устал и вообще ориентировался на слова своего друга, который когда-то работал в ПВО. В то же время командование Воздушных сил отмечало, что на тот момент у Украины не было никаких средств, чтобы сбивать ракеты Х-22. Поэтому наша ПВО просто не могла сбить эту ракету, а сам факт ее попадания в дом доказывает, что это был план россиян.

Слова Арестовича очень возмутили общество на фоне трагедии в Днепре, и все больше людей требовали увольнения советника Офиса Президента. Представитель ОП, за плечами у которого и так немало скандальных заявлений, например, о "маленькой культуре", довел общество до предела. И это привело к тому, что он потерял работу на Банковой.

Под давлением общества 17 января 2023 года Алексей Арестович написал заявление на увольнение. Интересно, что ровно за год до того (за месяц до полномасштабного вторжения) Арестович уволился из ОП и Трехсторонней контактной группы.

Но и на этом скандалы с участием Арестовича не прекратились. То он обвинял украинцев в "фашизме", то грубо высказывался о женщинах, что сейчас расследуют правоохранительные органы. В частности, на своем семинаре Арестович отметился мизогинными заявлениями, как то, что "женщин хочется придушить".

Кроме того, экс-советник ОП заявил о намерениях баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Наркотики, издевательства и хайп от ребят из Ивано-Франковска

Изрядно возмутил украинцев скандал с вечеринками в Киеве. Компания ребят из Ивано-Франковска, которые переехали в столицу, решили устроить настоящую охоту на девушек под лозунгом "Покажем вам, какие кругом ш*юхи".

Парни приглашали девушек на вечеринки, спаивали их алкоголем и, по некоторым данным, снотворным. После этого они снимали девушек на видео, в частности лезли к их половым органам. На одном из видео эти молодые люди возмущаются, почему в интимной зоне девушки есть волосы. При этом ребята рассказывали, какие девушки легкомысленные и что каждая является девушкой легкого поведения.

Это вызвало возмущение среди украинцев, поскольку поступки в отношении девушек являются абсолютно аморальными и незаконными. Но блогер Андрей, один из организаторов вечеринок, наоборот выражал гневные реакции из-за этого.

Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает – имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли нах*й,

– цинично заявил парень.

Всю вину он переложил на девушек, которых, по его словам, на вечеринку никто силой не тянул и алкоголь они употребляли сами. Но, видимо, ребятам неизвестно, что тот факт, что девушка выпила, не равен согласию на сексуальные домогательства.

Общественная огласка дала результат. Впоследствии ко всем организаторам наведались правоохранители, а полиция возбудила уголовное дело. Уже в октябре дело передали в суд.



После огласки к парням наведалась полиция / Фото Нацполиции

Организатору вечеринок инкриминируется совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на момент совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство.

Одного из участников обвиняют в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором, и хулиганстве, которое сопровождалось исключительным цинизмом, в отношении одной из потерпевших.

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших.

Однако не все так просто и в октябре вспыхнул еще один скандал. Поскольку под следствием сейчас трое организаторов вечеринок, а еще один из компании – Олег Захаров, который вышел из-под стражи под залог в 402 тысячи гривен, осенью отгулял свадьбу в одном из самых дорогих отелей Украины – Edem Resort Medical & Spa.

Ведущим праздника был комик и шоумен Юрий Ткач, которому хорошо досталось за проведение праздника скандальному блогеру. Тогда Ткачу пришлось извиняться, а в свое оправдание он сказал, что не знал о бэкграунде Захарова. Поэтому заработанные на свадьбе средства шоумен решил передать на ВСУ.

Свадьба Олега Захарова: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

Интересно, что на свадьбе выступала и певица Tayanna, однако она решила не комментировать это событие.

Бутерброд с лицемерием или как "Оскар" искал хороших россиян

Ночью 13 марта на самой престижной кинопремии мира "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" победу одержала лента о так называемом российском оппозиционере Алексее Навальном. Эту победу прогнозировали букмекеры, но она стала настоящим разочарованием для украинцев.

Кинолента имеет слоган: "Яд всегда оставляет след". Фильм снял канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр. В описании нового фильма говорится о том, что Роэр показал "смелого кандидата на кресло президента, готового пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

Награду получили жена Навального Юлия и их дети. Интересно, что Юлия в своей речи поблагодарила за награду и обратилась к мужу, который сейчас находится за решеткой. Женщина отметила, что ждет, когда их "страна освободиться" и Алексей вернется домой. О войне против Украины, которую ведет Россия, Юлия Навальная не сказала ни слова. Здесь следует отметить, что в то же время организаторы отказали Президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с видеообращением, однако россиян встретили с радостью.

"Оскар" двойных стандартов / Фото Владимира Бубнова, соцсеть

В этой же номинации был представлен датско-украинско-шведский документальный фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из осколков" о жизни детей в прифронтовом городе, однако киноакадемия обошла его своим вниманием.

Украинцы подвергли критике премию, заявив, что "Оскар" ищет "хороших русских" и легитимизирует их, при том, что сам Навальный – далеко не оппозиционер, а такой же империалист. Чего только стоят его высказывания о том, что "Крым – не бутерброд, чтобы его передавать туда-сюда".

Любопытно! С россиянами связано еще несколько скандалов в Украине. В конце февраля в Украине появилось движение ЧПК "Редан", которое только зародилось в России и, вероятно, благодаря искусственной популяризации россиянами, под его влияние попали украинские подростки, которые пробовали организовывать массовые драки в разных городах Украины.

А уже осенью вспыхнул другой скандал из-за российского сериала "Слово пацана". Несмотря на то, что актеры сериала поддерживают войну в Украине, а налоги с доходов сериала идут в российский бюджет, который финансирует войну, многие украинцы смотрели его и распространяли в нашем информационном пространстве. Из-за этого правительству даже пришлось заблокировать сериал в Украине.

Не совсем Спартак и не совсем психотерапевт

Безумную популярность за время полномасштабного вторжения получило шоу "Подкаст терапия", которое вели шоумен Женя Янович и Спартак Суббота – якобы психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии и кандидат психологических наук. Однако карьеру последнего разрушило расследование психотерапевта и блогера Ильи Полуденного и издания "Свідомі".

В 5-серийном фильме "Сатердей. Человек, который играет спектакль", Полуденный уличил Субботу в фальсификации документов. В частности, в расследовании говорилось о том, что ученой степени у Александра (а именно так его звали до 2014 года) Субботы нет. Более того, у него, вероятно, нет и медицинского образования.

Расследование о Спартаке Субботе: смотрите видео

Кроме того, по данным расследования, Суббота потерял членство в УАКПТ и из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в сексуальные отношения с клиентками. Психолог и член Национальной психологической ассоциации Артем Осипян рассказал, что к нему обращались около 5 бывших клиенток Спартака с жалобами на нарушение этики. Одна из женщин отмечала, что из-за этого ей трудно доверять психологам.

Расследование вызвало большой резонанс в обществе. Женя Янович отказался от дальнейшего сотрудничества с Субботой и заявил, что "был профессионально проработан лжецом". Зато Суббота сначала решил доказать, что расследование ложное. Затем пытался продолжать "Подкаст терапию" с новой соведущей, однако по сравнению с прежними рейтингами, шоу получилось провальным.

Скандал вокруг Субботы вызвал дискуссии в обществе еще и потому, что немалая часть аудитории "Подкаста терапии" категорически отказывалась воспринимать приведенные в расследовании факты и обвинили Полуденного в клевете на Субботу.

Однако в сентябре правоохранители возбудили уголовное дело против Спартака Субботы по статье о подделке документов. Следствие продолжается.

Сериал Горбунова или как Ткаченко потерял должность министра

В июле огласку получила информация о выделении из госбюджета 33 миллионов гривен на финансирование 24-серийного сериала "ПГТ Ингулец", продюсером которого должен был стать Юрий Горбунов.

В первую очередь причиной скандала стала выделенная сумма во время войны. Позже выяснилось, что сюжет "ПГТ Ингулец" является калькой с российского сериала. По сюжету: "Два талантливых айтишника, Максим и Даниил, убегают из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме". Алексей Паровоз ну очень напоминает популярного медийного персонажа, агрария и президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.



В сети именно так видели постер сериала / Фото Процишин официальный

В свое оправдание Горбунов заявил, что 33 миллиона гривен на 24 эпизода сериала "это не так много", а сериал нужен "для поднятия духа" украинцев. Но это никак не уменьшило возмущение общественности. Впоследствии Горбунов все же отказался от государственного финансирования, а запланированная на конец года премьера не состоялась.

Кроме Горбунова, немало хейта получило Министерство культуры и информационной политики и тогдашний глава ведомства Александр Ткаченко. Стоит отметить, что накануне петиция с просьбой уволить министра набрала более 25 тысяч подписей, однако Кабмин отказался отправлять его в отставку.

Зато "ПГТ Ингулец" и выделение 500 миллионов гривен на музей Голодомора и поддержка этих проектов лично Ткаченко привела к тому, что президент Владимир Зеленский на фоне возмущения общественности поручил премьеру Шмыгалю отправить министра культуры в отставку.

Зеленский поручил уволить Ткаченко: смотрите видео

Несмотря на то, что профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Ткаченко, за его увольнение проголосовали народные депутаты 27 июля.

На следующий же день Владимир Зеленский наложил вето на выделение 573,6 миллиона гривен на завершение строительства Музея Голодомора.

Как "должна выглядеть" руководительница Музея Голодомора

Вокруг музея Голодомора скандал не ограничился вопросом выделения средств на завершение строительства. Еще в 2022 году исполняющей обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида стала этнолог и историк Леся Гасиджак. Однако через год после назначения в сети начали травить руководительницу музея из-за ее внешности.

Юрист Клим Братковский в своем фейсбуке заявил, что Леся Гасиджак не может возглавлять музей Голодомора, потому что, по его мнению, "имеет неподходящую внешность". Он также заявил, что музей Голодомора должен возглавлять человек с "нормальным весом". Нашлись те, кто поддержал его слова и присоединился к травле, однако большинство украинцев возмутили слова юриста. Это вызвало серьезный скандал.

Скандальное сообщение Братковского / Скриншоты "Детектора Медиа"

Сама Леся Гасиджак отреагировала спокойно и сдержанно. Однако в октябре она подала заявление в суд.

Иск будет обязательно. Это вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история, и печальная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился,

– сказала она.

Интересно, что Клим Братковский удалил свое сообщение, однако скриншоты не горят. А после скандала Леся Гасиджак оказалась на обложке Vogue и дала интервью, в котором поделилась тем, что сначала болезненно отреагировала на бодишейминг в ее сторону, однако отметила, что в основном в свою сторону оскорбления она слышала не от мужчин, а от женщин.



Леся Гасиджак / Фото Vogue

Дисквалификация Ольги Харлан из-за игнора россиянки

В июле в итальянском Милане состоялся чемпионат мира по фехтованию. На нем украинская фехтовальщица Ольга Харлан разгромила россиянку Анну Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка Харлан отказалась пожать руку представительнице страны-террориста, а последняя взамен час ждала рукопожатия.

После этой победы Харлан назначили следующую соперницу – спортсменку из Болгарии, которую впоследствии автоматически признали победительницей поединка. Причина – дисквалификация Ольги Харлан и отстранение на 60 дней от всех соревнований. Дело в том, что на чемпионате еще действовал так называемый "ковидный" протокол, по которому рукопожатия после поединка исключались как обязательные, вместо этого соперники могли коснуться саблями. Международная федерация фехтования за считанные дни решила отменить этот протокол, хотя украинская делегация и предупреждала, что никаких рукопожатий с россиянами не будет. Но Смирнова требовала дисквалификации для Харлан и федерация согласилась.

Харлан не пожала руку представительнице террористов: смотрите видео

Такое решение вызвало невиданное возмущение среди украинцев. Лучшую украинскую фехтовальщицу буквально выбросили из соревнований только потому, что она отказалась пожать руку человеку, чей брат сейчас среди тех, кто воюет против ее родины. Украинцы тогда устроили настоящий флешмоб в поддержку Ольги Харлан и восхищались ее стойкой позицией.

И все же на фоне скандала, который поднялся, Международная федерация по фехтованию решила все-таки отменить дисквалификацию для Харлан. Хотя и в индивидуальном турнире ее участие было завершено, она оставалась участницей командных соревнований. Кроме того, олимпийский комитет поддержал квалификацию украинской фехтовальщицы на следующие Олимпийские игры.

Участницы Мисс Украина или девушки российских бизнесменов

В августе организаторы конкурса "Мисс Украина" представили список участниц конкурса и скандал не заставил себя ждать. Блогер Андрей Лузан обнаружил, что три участницы "Мисс Украина" имеют связи с Россией. Среди них девушка №10 – Оксана Магера. Судя по ее фото, до 2022 года девушка проживала в Москве и даже участвовала в конкурсе "Будущее России". Сейчас она живет в Дубае, где ходит в рестораны российских олигархов. На странице Оксаны почти нет упоминаний о полномасштабном вторжении, особенно в первые месяцы.

Оксана Магера живет в Дубае и не поддерживает Украину / Фото из инстаграма Андрея Лузана

Еще одна конкурсантка под номером 23 – Екатерина Чувашова. Она снимала видео в тиктоке под российскую музыку, а отец девушки, вероятно, сотрудник ФСБ, был арестован за слив позиций ВСУ.



Участницы конкурса / Фото с инстаграма Андрея Лузана

Лузан также нашел фото, где участница конкурса Ирина Пиляева сопровождает московского ресторатора Александра Орлова. До 2022 года он был одним из совладельцев конкурса красоты.



Участницы конкурса / Фото с инстаграммы Андрея Лузана

Позже оргкомитет конкурса объявил о дисквалификации трех участниц на фоне разгоревшегося скандала, объясняя это "неэтичными фактами биографии", однако имен не уточняли.

Но интересно, что после дисквалификации Ирина Пиляева подтвердила, что встречается с российским бизнесменом Александром Орловым, называя его "хорошим россиянином".

Мы не выбираем, кого нам полюбить. Мы с Александром познакомились задолго до войны в Киеве. Сразу была "искра", но я была в отношениях. Этой весной мы увиделись в Европе и начали общаться. Александр – пример для меня во всем,

– сказала Пиляева.

На фоне скандала еще три участницы отказались от участия, а именно Виктория Макарова, Полина Сурай и Елизавета Гончар.

А 26 сентября стали известны имена победительниц. Титул "Мисс Украина" получила 18-летняя София Шамия. Титул "Мисс Интернешнл Украина-2023" достался Софии Згобе со Львовщины, а звание "Мисс Земля" получила 21-летняя Анастасия Феер из Закарпатья.

Торт за 100 тысяч гривен и 2 дня празднования свадьбы во Львове

В октябре большой скандал вспыхнул вокруг помпезной свадьбы во Львове. Началось все с того, что невеста сама поделилась в сети кадрами празднования, а позже за расследование взялись журналисты.

7 – 8 октября пятизвездочный комплекс Emily Resort возле Львова посетили много гостей, в том числе депутаты, правоохранители и налоговики, бизнесмены и юристы. Праздновали свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы.

Он – бывший прокурор. В Радехове до 2019 года был заместителем местного прокурора, хотел стать главным прокурором Херсонщины, работал прокурором прокуратуры Печерского района Киева, но уволился оттуда несколько месяцев назад.

Она – экс-сотрудница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове, дочь известного в городе адвоката Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы. С работой Роксоланы в ГБР получилось интересно. В марте 2022 года ее уволили с должности, потом через суд она восстановилась, однако ГБР обжаловало решение в Верховном суде.

В первый день на свадьбе гуляли около 300 гостей, во второй – 500. Для них пели Александр Пономарев, Оля Полякова, "Дзвони сонця" и Дзидзьо. Среди гостей было немало чиновников и высокопоставленных лиц.

Свадьба Ильницких / Фото LVIV.MEDIA

Молодожены заказали гигантский торт, стоимость которого точно неизвестна, однако по оценкам кондитеров составляет около 100 000 гривен. А ведущий праздника Григорий Решетник заявил, что "сегодня гуляет вся Украина".

Скандальная свадьба вызвала шквал критики – украинцы массово критиковали проведение таких помпезных празднований во время полномасштабной войны. Досталось и звездам, которые выступали на празднике. Однако позиция артистов проста: выступать на заказ – это их работа.

После свадьбы к Ростиславу Ильницкому наведались представители ТЦК, которые пытались вручить ему повестку, однако "никого не было дома".

21 декабря Ильницкого объявили в розыск. Причина – подделка документов для выезда за границу. Очевидно, жених с помпезной свадьбы сбежал из Украины.

Фарион против "Азова" и есть ли в Крыму украинская филология

В выпуске "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед и бывший депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных, в том числе и бойцов легендарной бригады "Азов". Из-за этого филолог нарвалась на критику, в том числе и от самих бойцов.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие ошалевшие? Если они такие большие патриоты – покажите свой патриотизм. Ну что это за чушь – воевать в украинской армии и говорить на русском языке!

– высказалась она.

Интервью, с которого начался скандал: смотрите видео

На фоне баталий, которые разгорелись из-за этого интервью, Фарион еще активно выступала против Максима Жорина – заместителя командира 3-й ОШБр. Студенты Львовской политехники, где преподавала языковед, осудили поступок преподавательницы, а через несколько дней стало известно о ее увольнении. В то же время СБУ возбудила уголовное дело против Фарион.

Но многие стали на защиту языковеда, обвиняя правоохранительные органы в "антиукраинской деятельности", потому что именно так они расценивали дело против Фарион, которая оскорбила военных.

Впоследствии стало только интереснее. Все комментарии и письма, которые получала языковед в свою поддержку, она публиковала в своем телеграм-канале. Среди опубликованных было письмо студента из оккупированного Крыма, который учился на украинской филологии в Таврическом университете оккупированного Симферополя. Через несколько дней оккупанты парня задержали и заставили просить прощения за то письмо.

Тогда же Ирина Фарион начала заявлять, что все дела против нее – спецоперация, частью которой является даже студент из Крыма, потому что украинской филологии там не существует. В качестве доказательства, профессор добавила скриншот новости из "Украинской правды" за 2014 год под заголовком "В крупнейшем вузе Крыма "ликвидировали" украинскую филологию". Однако в новости говорится о том, что ликвидировали факультет украинской филологии, вместо этого создав кафедру. То есть в Таврическом университете до сих пор есть украинская филология.



Та самая новость, которой Фарион доказывала, что студент из Крыма – вымысел / Скриншот

Скандалы вокруг Фарион вызвали возмущение у общества и под Львовской политехникой одновременно проходили митинги как в ее поддержку, так и против нее. Сейчас языковед оспаривает свое увольнение в суде.

Уязвимость, триггеры и зрелость общества: как нам учесть опыт скандалов

Война, которая продолжается, оставляет свой след на каждом. Мы стали более чувствительными к тому, что происходит вокруг нас, резко реагируем на те или иные события и имеем обостренное чувство справедливости. Именно поэтому количество скандалов возросло. Скорее возросло не количество, а масштабы.

Скандалы вспыхивают ежегодно, ежемесячно или даже еженедельно, однако в этом году они приобретали ранее не виданные масштабы, когда все украинцы реагировали на резонансные события.

Такая острая реакция демонстрирует, что мы – гражданское общество, которому не безразлично. И это хорошо. Однако есть и плохая новость. Часто мы реагируем излишне эмоционально, именно поэтому скандалы набирают такие обороты. Это, конечно, вполне понятно. Мы не терпим неуважения, мы против коррупции во время войны, против неоправданной роскоши и громких гуляний. Но вражеская пропаганда также работает на полную и часто дрова в огонь подбрасывает именно она.

Часто те или иные темы искусственно распространяются, потому что враг знает, что это нас заденет. Враг знает, что мы на это отреагируем и будем это обсуждать и, возможно, пропустим что-то другое, не менее важное, но менее резонансное.

Скандалы, к сожалению, еще будут. Это человеческий фактор. Однако нам нужно научиться еще контролировать себя, свои эмоции. И даже не столько из-за работы врага, а для того, чтобы позаботиться о себе. Мы – общество, на котором остается отпечаток войны. Она влияет на нас, на наше психоэмоциональное состояние. И мы не можем позволить себе ухудшать свое состояние из-за слов или поступков других.

Это вовсе не означает, что нам не нужно реагировать. Еще как нужно. Это именно благодаря гражданскому обществу Арестович ушел из Офиса Президента, Спартак Суббота потерял популярность, за организаторов вечеринок взялись правоохранители, Горбунов отказался от финансирования своего сериала, а президент ветировал выделение более 500 миллионов на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида из бюджета. Именно гражданское общество поддержало Ольгу Харлан, когда ее дисквалифицировали, резко выступило против "Оскара" и поддержало Лесю Гасиджак. И мы должны продолжать это делать. Однако при этом должны сохранять холодный рассудок.