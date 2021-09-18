Самые известные "самолеты-невидимки": технология Stealth полностью изменила методику ведения боя

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit пока считают иконой в сфере самолетостроения. Новейшие технологии Stealth делают его практически невидимым для вражеских радаров, что позволяет B-2 пробираться в самые защищенные точки на территории соперника.

B-2 называют стелс-бомбардировщиком, но он в своем роде такой не один. Есть истребители, разведчики, и все они малозаметны для радаров. Использование таких "стальных птиц" во время боя значительно повышает шансы на победу. Но есть один нюанс – создание стелс-самолета нереально дорогое, ведь сочетает в себе комплекс различных приемов.

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B-2 Spirit считается эталоном стелс-технологий, поскольку объединил в себе много разных приемов, которые человечество разрабатывало в течение десятков лет. Такой же образец был у немцев еще в 1940-х годах – турбореактивный стелс-бомбардировщик Horten 229. Однако немцам не удалось использовать его в бою. Тестирования закончились незадолго до победы над нацизмом.

Первые попытки разработки малозаметных самолетов

История создания таких малозаметных самолетов берет свое начало еще с Первой мировой войны. Камуфляж и маскировка были основами того, что сегодня называют технологии Stealth.

Первыми маскировать свои воздушные суда додумались немцы. Свои первые самолеты они пытались обтягивать прозрачной тканью, чтобы сделать самолет незаметным днем. Однако, не учли, что солнечный свет создавал блики, а это только больше изобличало самолет.

Для ночных вылазок самолеты красили в черный цвет. Тактика была удачной, но делала невозможными полеты самолетов в светлое время суток. В 1930-х годах активно начала развиваться отрасль строительства радаров. Технология позволяла отслеживать вражескую технику, показывала, на каком расстоянии и сколько ее приближается.



U-2 – первая попытка предотвращения сбивания самолетов вражеским огнем / Фото U.S. Air Force

Краска уже стала неактуальной, ведь прикрывала лишь визуально. Обмануть же радар было гораздо труднее. Тогда же появились новые методы прикрытия своих транспортных средств. Например, на самолетах начали использовать прием, который получил название "Стена".

Конструирование U-2 – это была первая попытка предотвращения сбивания самолетов вражеским огнем. Тогда против наземных ракет приоритетом обороны была высота полета,

– рассказал пилот Дин Нили.

План США из-за советской угрозы

Первые попытки США взяться за разработку малозаметных самолетов были еще в 1956 году. Тогда такое предложение выдвинули в ЦРУ. Идея возникла не просто так – эпоха холодной войны, у Москвы появились мощные ракеты, которые угрожали странам. Территорию СССР нужно было патрулировать.

Очевидно, что со старыми самолетами и новыми кремлевскими ракетами это было нереально. Поэтому ЦРУ запустило в работу план по созданию такого самолета, который мог бы пролетать радары незаметно, а в случае чего – избежать ракетных ударов. За разработку такого воздушного судна взялась компания Lockheed, которая спроектировала U-2, разведывательный самолет, который мог бы летать достаточно высоко, чтобы его не заметили.

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С формой и типом самолета определились. Тогда взялись за поиск идеальных материалов для создания радиопоглощающего покрытия – возникли проблемы. Ведь самого материала недостаточно, а неправильные разработки могли привести к ухудшению аэродинамических возможностей "стальной птицы". Однако первые шаги в направлении технологии Stealth сделаны.

Задачу якобы выполнили и даже провели несколько разведывательных полетов. U-2 был незаметным для советских радиолокационных систем. И как оказалось, не потому, что у разведчика идеальное сочетание материалов и форм, а потому, что летал достаточно высоко. Мог подниматься на 20 километров над землей.

Материалы, которые могли поглощать радиолокационные волны сначала выглядели как линолеум. Их изготавливали пластинками, затем вырезали из них нужную форму, чтобы полностью покрыть поверхность самолета. Это занимало много времени,

– отметил инженер Шерман Муллин.

Как создали разведывательный самолет SR-71 Blackbird

Уже в 1960-х годах американцы поняли, что малозаметности невозможно достичь благодаря лишь радиопоглощающим материалам. Stealth – это не одна технология, а комплекс мер, которые делают что-то или кого-то менее заметным для вражеских радаров, а в идеале – невидимым. Хотя невидимости еще никому не удавалось достичь.

В соответствующем вопросе учитывают все: начиная от специальных материалов, из которых строится самолет, до его следа в небе, по которому тоже можно отследить направление и траекторию полета. А самое главное – форма самого самолета. Чем он меньше и более плоский – тем лучше он будет избегать радиоволн. Чем меньше на нем антенн, выступлений – тем больше шансов пройти незамеченным.

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Однако изменение конструкции самолета – напрямую влияло на летательные характеристики воздушного судна. Нельзя же просто так взять и убрать "хвост" – нужно было найти идеальный баланс. И это было главной проблемой. Ведь без понимания того, как работают радиоволны, как они передают сигналы и как отражаются от самолета – нельзя было спроектировать такое судно, что в теории могло бы избегать или обезвреживать эти волны.

Создание прототипа малозаметного разведывательного самолета U-2 было полезной практикой, но его использование ограничивалось исключительно разведывательными полетами. А США, в случае агрессии СССР, Кубы или вообще стран Варшавского договора нужна была незаметна ударная сила. Переоборудовать уже существующие типы самолетов на стелс-истребителей было невозможно. Технологии Stealth напрямую влияли на аэродинамику.

Без совершенных знаний о "поведении" радиоволн, создать самолет-невидимку было невозможно. Тогда же в ЦРУ взялись за поиск ученых, которые могли бы разгадать этот секрет. После нескольких лет безрезультатных поисков, в 1970-х годах они наткнулись на книгу советского ученого Петра Уфимцева "Метод краевых волн в физической теории дифракции". Это была золотая находка.



Разведывательный самолет SR-71 Blackbird / Фото U.S. Air Force

В ЦРУ узнали о формуле, которая помогла спроектировать нужную форму самолета. Встал только один вопрос: "А почему же тогда в Советском Союзе, с такими знаниями, до сих пор нет стелс-самолета?" Ответ долго искать не пришлось. Чтобы сконструировать такой самолет, нужно было компьютерное моделирование и мощные вычислительные возможности компьютеров.

В СССР тогда таких технологий не было. Поэтому, взяв за основу работу Уфимцева, смоделировав отражение волн на компьютере, американцы представили новое творение – разведывательный самолет SR-71 Blackbird. Новые технологии решили протестировать на разведчике и если все удастся – перенести полученные знания уже на истребители.

Особенности SR-71

В марте 1990 года SR-71 установил рекорд скорости. Из Лос-Анджелеса в Вашингтон он долетел за 64 минуты – это более 4 тысяч километров. Средняя скорость SR-71 была почти 3,5 тысячи километров в час.

Обычно технологию Stealth используют только тогда, когда нужно уничтожить важнейшие вражеские объекты. Поэтому используют такие машины довольно редко. В случае неудачи – соперник легко узнает о технологиях, которые помогают избегать радиоволн.

Однако в случае с Blackbird все уже известно. Ведь эта птица свое уже отлетала еще в 1990-х годах. SR-71 построен из таких материалов, которые не просто поглощают волны или отражают их в противоположном от радаров направлении, а обезвреживают их. Когда волна ударяется об самолет, то попадает в сам самолет, и бьется об его конструкцию, пока не потеряет энергию и не исчезнет.



SR-71 построен из материалов, которые отражают волны / Фото U.S. Air Force

Соответственно, сигнал на радар назад не возвращается. Каким бы мощным американцы не описывали Blackbird, он не идеален. Ведь разбивается только какая-то часть волн. Есть еще и такие, которые улетают просто в другие стороны, их так и не поглотил материал самолета. И вообще, методик предотвращения радиолокационных волн много, и самым совершенным на сегодня считается B-2 Spirit, который по форме напоминает пластину. Волны просто обтекают его и проходят по нему так и не отражаясь.

Вообще история с Stealth очень интересна. Впервые было такое, что малозаметность самолета диктовала его форму. Ведь обычно все было наоборот. Все подстраивали под аэродинамические возможности воздушного судна,

– отметил исследователь Джон Волакис.

Грандиозный проект F-117 Nighthawk

Протестировав все свои изобретения и технологии в США решили заняться разработкой стелс-истребителя. Дошли даже до того, что максимально ускорили скорость выпуска ракеты. Ведь открытый проем для оружия может создать препятствие для радиолокационной волны, которая поможет определить, где именно в воздухе самолет.

Информацию о создании воздушного судна максимально засекретили. Ученых, работавших над этой программой, разделили на подразделения, где у каждого была исключительно своя работа. Кроме военных (и то самых высоких чинов) и спецслужб, никто и не знал, что в стране готовится грандиозный проект F-117 Nighthawk.



Информацию о создании F-117 засекретили / Фото U.S. Department of Defense

Через несколько лет и более 100 миллионов долларов, самолет совершил свой первый полет. Как для 1980-х годов он был идеален. Одноместный дозвуковой тактический малозаметный ударный самолет, который способен пройти любые системы ПВО соперника, существовавшие в то время.

Stealth полностью изменил методику ведения боя. Теперь ты получаешь возможность незаметно пробраться в любую страну и сделать там практически что угодно. Ты можешь уничтожить любую цель и одновременно никто не узнает, что ты вообще там был,

– сказал историк Грег Хеннеманн.

Потеря F-117 – американского стелс-самолета

Первые боевые вылеты F-117 проходили в 1989 году во время противостояний на Панаме. Но о том, что у американцев есть такое оружие никто не говорил. Это был успех. Ведь они достигли того, чего и хотели так долго – малозаметного самолета. Говорить же о стелс-истребителе начали уже в 1990-х годах после боев в Персидском заливе, тогда в наземных и воздушных противостояниях Nighthawk сыграли ключевую роль.

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Только на них пришлось 40% уничтоженной вражеской техники. Неслыханные для того времени результаты, конечно же, не могли остаться незамеченными. Американскими технологиями заинтересовались многие страны и начали конструировать похожие самолеты у себя. Но пока "советы", японцы или страны Европы начинали свои исследования с "нуля", у Пентагона уже была неплохая фора – они знали практически все о Stealth, что можно было знать в то время.

Был только один нюанс, которого американцы не учли. Stealth дает незаметность, соответственно увеличивает шансы на победу. Но он не дарит невидимости, а если на 100% быть уверенным, что ты в самолете, который никто никогда не заметит и не собьет – рано или поздно все закончится трагически. Так и произошло в 1999 году во время войны в Косово.

F-117 не просто подбили, его взяли на прицел и просто разбили. Шансов на побег не было. Это была первая и последняя потеря американского стелс-самолета во время битвы и она сильно шокировала Пентагон. Пока там думали как так произошло, сербские СМИ разбирали обломки самолета на трофеи, журналисты снимали сюжеты о якобы ранее невиданных технологиях США.



В наземных и воздушных противостояниях Nighthawk сыграли ключевую роль / Фото U.S. Department of Defense

Причина выявления Nighthawk была довольно простой – правильно размещенные радиолокационные системы. Они действовали на воздушное судно с разных сторон. Соответственно, хаотично отражая их в разные стороны, некоторые все же возвращались к локатору. Это и выдало F-117.

Справедливости ради стоит сказать, что эйфория США от полученного суперсамолета совсем отвлекла внимание инженеров и ученых от того, что технологии систем ПВО тоже на месте не стояли. Разрабатывались волны разных:

длин;

направлений;

приема и передачи информации.

Поэтому выявление, а затем и катастрофа были неизбежны. Со временем начали появляться новые и более мощные машины, чем F-117. Например, многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35. Он не просто имеет специфическую форму, но и с помощью специальных систем глушит свои датчики и частоты, а также блокирует чужие радары.

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Совершенным, по меркам современности, (хоть и старше F-35) является B-2 Spirit. Он настолько дорогой и тактический, что за все время его конструирования изготовили всего 21 экземпляр. Каждый стоимостью более 2 миллиардов долларов.

Кстати, чтобы избежать неудач или обнаружения вражескими ПВО, когда стелс-самолеты вылетают на задание, рядом с ними в небе всегда кружит AWACS, который ведет радиоэлектронную борьбу. Пока так и неизвестно, из чего сделан B-2 Spirit, какие приемы использовали американские инженеры, чтобы превратить это крыло в смертоносный самолет на Планете.

Такой плоский дизайн, который есть сегодня – не планировался для использования при конструировании настоящего самолета. Это просто был концепт. Никто вообще не знал, может ли такая штука взлететь в небо,

– пояснил исследователь Карл Картер.

Технологии Stealth пошли вперед

Малозаметными бывают не только самолеты. Во время Второй мировой военные разных стран пытались маскировать флот. Его красили не просто в серый цвет, а обрисовывали кривыми линями, чтобы максимально скрыть контуры корабля.

Так сопернику было труднее догадаться, какой именно класс судна приближается. Сегодня технологии ушли вперед:

есть уже стелс-субмарины;

проектируются стелс-танки;

стелс-корабли.

У ракетного эсминца США Zumwalt квадратные формы и острые углы существуют не просто так. Они нужны, чтобы отражать волны вражеских радаров. Это усложняет сопернику определение дистанции ​​до корабля. С другой стороны, когда радиолокационную разведку проводит субмарина, то для нее Zumwalt будет выглядеть на мониторе как рыболовецкое судно.



Zumwalt на мониторе будет выглядеть как рыболовное судно / Фото U.S. Navy

Но в арсенале ВМС США есть не только такой стелс-корабль. Есть и такие, чей внешний вид вообще не укладывается в голове. Технологии никогда не стоят на месте. Особенно те, что касаются военной сферы. Гонка вооружений заставляет постоянно двигаться вперед. Технологиями Stealth в 2021 году уже никого не удивишь. Такие истребители стали нормой. Но еще несколько десятков лет назад никто и подумать не мог, что такое вообще будет существовать.

Возможно, к стелс-самолетам или кораблям придумают доставить новейшие пушки, или системы обнаружения врага. Это уже покажет время. Известно лишь одно: когда спецслужбы ставят себе цель найти или разработать что-то, что даст им преимущество над соперником, то они бросят на это все силы и рано или поздно добьются результата.