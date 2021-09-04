Спецы из КГБ задались целью уничтожить США. Однако чтобы не провоцировать открытого противостояния – придумали план, который должен был помочь расправиться с американцами их же руками.

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Кремль использовал дискриминацию темнокожих

История сложных отношений темнокожего и белого населения США тянется еще с рабовладельческих времен. Рабство отменили только после Гражданской войны 1865 года. Проблема расовой несправедливости казалось бы должна была исчезнуть, ведь с тех пор права у всех должны были быть одинаковые. Но появились новые дискриминационные правила.

Справка. Для белых и черных были отдельные учреждения и школы, а в транспорте для "цветных", как тогда называли афроамериканцев, выделялись отдельные места. Последние расистские законы в США в отношении темнокожих исчезли в 1960-х годах.

В Кремле подумали, что и без того напряженную ситуацию между обеими расами можно было бы использовать в свою пользу. Процесс был непростой, план требовал тщательной подготовки, а результата готовились ждать за несколько лет, если и не десятилетий.

Впоследствии стало понятно, что московский спецназ с задачей справился отлично. Дестабилизационный план по поеданию стратегического врага изнутри сработал. Механизмы ненависти удалось запустить с такой силой, что последствия работы старой гвардии КГБ приходится разгребать до сих пор.

Многоступенчатый план Москвы

Во время Холодной войны открыто противостоять Штатам СССР не мог. В США эффективно противодействовать Москве тоже не удавалось. Именно поэтому обе стороны планировали заслать как можно больше шпионов друг другу.

Кремль в этом плане оказался несколько креативнее своего соперника. В КГБ решили разжечь огонь вражды между американским обществом и вывести его на порог гражданской войны, используя организации "Ку-клукс-клан" и "Лига защиты евреев".

Обратите внимание! "Ку-клукс-клан" – экстремистская организация, которая охотилась на темнокожее население США. "Лига защиты евреев" – организация, которую недолюбливали в Кремле за то, что те добивались права русскоязычных евреев на репатриацию в Израиль.

Третий участник этого плана – темнокожее население США, которое само боролось за свои права. Поссорив их между собой, КГБ надеялись навести в Штатах хаос. Последнее и главное действующее лицо – правительство США, которое согласно плану КГБ в попытках остановить произвол потеряло бы доверие каждой из сторон. Кремль хотел, чтобы США в итоге имели бы вид страны, неспособной урегулировать конфликт.

Кагебисты хотели гражданскую войну в США

КГБ хотели выиграть без боя, но в то же время сделать все возможное, чтобы враг сам себя уничтожил. Они использовали ценности и традиции враждебной страны против нее. Москва хотела дискредитировать религию, культуру, свести в поединке старых и молодых, белых и темнокожих.

Суть операции "Пандора" заключалась в том, чтобы создать прецедент. Должна была бы быть ситуация, которая заставила бы темнокожее население думать, что еврейские сообщества их враги – и наоборот.

Афроамериканцам писали письма от имени евреев и "Ку-клукс-клана". Обычно там были угрозы, предупреждения о запретах на вход в некоторые районы, а также расистские комментарии. Евреям же писали от имени темнокожих о грабежах и вреде их магазинам.



Представители "Ку-клукс-клан" / Фото National Photo Company Collection

Людей пытались довести до такого состояния, чтобы конфликт двух рядовых граждан впоследствии перерос в ненависть одной расы к другой. Если к афроамериканцам у КГБ претензий не было, они были лишь инструментом для достижения целей, то евреев Кремль пытался, мягко говоря, поставить на место.

Теракт как самый главный элемент в операции

Начальник первого главного управления КГБ приказал приступить к выполнению операции "Пандора" путем подрыва бомбы в одном из темнокожих кварталов Нью-Йорка. Приоритетной целью был один из колледжей для афроамериканцев.

После подрыва резидентуре приказали позвонить анонимно в различные организации и сообщить о теракте,

– подчеркнул историк Кристофер Эндрю Лексус.

Все имело такой вид, будто это евреи устроили теракт. План с подрывом посвятили к суду над Меиром Кахане – лидером "Лиги защиты евреев". Теракт должен был якобы стать причиной ужесточить наказание для него.

Ожидаемого результата достичь не удалось, ведь операция провалилась. Кварталы остались уцелевшими, а сам Кахане получил условный срок.

Неудачный теракт не остановил СССР

Советские агенты продолжали распространять дезинформацию в США. У себя в стране местные издания писали о беспорядках и истерии, которые творятся в США. Таким образом "советы" убили 2 зайцев одновременно. Настраивали американцев друг против друга, а заодно и показывали своим гражданам, что жизнь в США не такая уж и сказочная.

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Принцип действий Москвы понятен. Белый дом тогда был главным стратегическим соперником. Нужно было выставить его "дьяволом" в глазах обычных рабочих. По словам экс-агента КГБ Юрия Конько, лишь 15% времени, денег и усилий тратили на шпионаж. Остальные 85% – это скорее медленные, взвешенные идеологические направления.

Цель СССР – изменить восприятие реальности каждого американца до такого состояния, чтобы он уже не мог прийти к какому-то логическому выводу. Так они не смогут защитить ни себя, ни семью, ни сообщество, ни страну,

– пояснил Конько.

Провокация с письмом на Олимпийских играх

Последним "яблоком раздора" в рамках операции "Пандора" стал бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года. Тогда СССР и еще несколько социалистических стран решили отказаться от участия в соревнованиях. Причина – зеркальный ответ на такой же бойкот со стороны США, когда игры проходили в Союзе.

Кроме отказа высылать делегацию своих спортсменов, в Кремле придумали план как "насолить" американцам. От имени "Ку-клукс-клана" они разослали письма всем темнокожим спортсменам.

Важно! В письме говорилось о том, что если темнокожие олимпийцы примут участие в соревнованиях, то рискуют собственной жизнью.

Правительство США начало расследование, чтобы выяснить, кто на самом деле за всем этим стоит. Долго выяснять причину не пришлось. Практически сразу прокурор выдвинул теорию о том, что все эти письма – провокация СССР. Как именно удалось это выяснить – неизвестно.

Прокурор также заявил, что одним из главных аргументов был тот факт, что письма грамматически написаны неправильно. Языковые конструкции не похожи на те, которые используют люди в США. Это должно было означать, что письмо писал кто-то, кто достаточно хорошо владел английским.

Неразгаданное убийство темнокожего

В 1960-х годах в США был очень популярен Мартин Лютер Кинг. Это баптистский пастор, проповедник и великий оратор, чьи речи приходили слушать десятки тысяч людей. Мужчина имел целью всего одну задачу – с помощью диалога добиться справедливости для афроамериканцев, чтобы уравнять их права с другими людьми.

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Оратор настолько эффективно и драматично произносил свои речи, что в ФБР начали считать, что он как-то связан с коммунистами и пытается разделить американцев. Именно поэтому в Федеральном бюро Кингу угрожали и даже призывали совершить самоубийство.

Американские федералы ошиблись. В КГБ тоже считали Кинга угрозой, ведь Мартин своим ораторским мастерством мог объединить американцев, а Кремль этого не хотел.



Мартин произносит речь в университете в Миннесоте / Фото Flickr

В 1968 году Кинга убивают во время одной из его речей. Все подозрение тогда пало на спецслужбы США. Кто заказал его убийство на самом деле до сих пор так и не определили. Но как бы то ни было это событие сыграло на руку Кремлю. Пока в США темнокожее население восстало против правительства, в Москве наблюдали, как США сами себя разрушают.

Виновного в убийстве Кинга нашли. Им оказался Джеймс Эрл Рэй, которого приговорили к 99 годам заключения. Хоть следствие определило, что мужчина действовал самостоятельно, существует же и версия, что смерть оратора – это дело рук либо КГБ, либо ФБР.

Искусная пропаганда и дезинформация Кремля

У советских агентов и их сегодняшних преемников существовала хорошо налаженная схема создания дезинформации. Самое главное – зацепиться за деталь и продолжать крутить от нее историю. Нельзя заставить человека поверить в историю, если в ней нет ни капли правды. Впоследствии надо определиться, по каким каналам распространять эту дезинформацию: листовки, сплетни, медиа.

После налаживания всех этих процессов нужная мысль не должна исчезать из информационного поля. Необходимо сделать так, чтобы о теме знали все и постоянно ее обсуждали. Умение Кремля использовать такой инструмент как дезинформация помогло изрядно насолить во многих странах мира. США не единственные, кто пострадал.

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Кремль – мастер пропаганды и дезинформации. Нужно уметь отличать правильную информацию от неправильной. Более того, пытаться помогать разбираться в информационных потоках другим.

Опасность дезинформации заключается в том, что "подсесть" на нее очень просто, а вот "смыть" с себя ее остатки – задача не из самых легких. Как показала история, процесс очищения сознания может растянуться на более чем полвека.