Николас Барби родился 25 октября 1913 года в семье с достаточно строгими порядками. Отец был военным, прошел Первую мировую, но остался след в виде алкоголизма и проблем с психикой. Из-за этого страдала вся семья и в частности Клаус, которому нередко сильно доставалось.

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В подростковом возрасте парень мечтал стать академиком, изучал теологию. Однако в 20-летнем возрасте его планы резко изменились. Отец умер, с деньгами стало сложно, а тогда именно зарождалась идеология нацизма. Поэтому Клаус решил попробовать свои силы в рядах СС.

Работа в СС

Он прошел обучение молодого бойца в 1922 году и начал работать на SD-отдел, который собирал развединформацию. Работа в структуре Николасу понравилась, и он решил строить там свою карьеру. Впоследствии его отправили в Амстердам, где Барби работал в одном из концлагерей, отвечал за поиск и уничтожение нидерландских евреев. Такие задачи ему пришлись по душе, поскольку он чувствовал власть над чужими жизнями.



Клаус Барби работал в концлагере, где уничтожал евреев / Фото из Архива департамента Рона

"Он был садистом с головы до ног. Барби этого не скрывал. То, как он расправлялся с заключенными в своем кабинете, вызывало страх. Это было очень жестоко. Глядя на него было видно, что Клаусу это нравилось", – отметил бывший лидер французского Сопротивления Реймонд Авбрак.

Пытки детей

Выполнять аналогичную работу Барби отправили в оккупированный Лион 1942 года. Впрочем кроме евреев, он "разбирался" и с представителями французского движения сопротивления. Клаус организовал себе штаб-квартиру, где лично пытал, допрашивал и убивал всех, кого туда приводили.

Историки склонны считать, что Клаус Барби лично убил 14 тысяч человек – это лишь посчитанные евреи. До конца не определились с количеством членов Движения Сопротивления и других лиц, которых он запытал, многие тела не удалось найти. Нацист вешал, расстреливал, закапывал в лесах и даже замуровывал в стены своих жертв. Особым развлечением для него была пытка детей и убийство родителей у них на глазах.



Барби лично убил по меньшей мере 14 тысяч человек / Фото Getty Images

"У меня тогда были длинные волосы. Он подошел, начал нежно наматывать мои волосы себе на руку, а когда рука дошла до черепа, со всей силы потянул меня. Начал бить и ставить одни и те же вопросы снова и снова, потом повалил меня на пол и продолжил бить. Это продолжалось целый день. Меня вынесли оттуда с разорванными губами, разодранным лицом. Я вся была в крови", – рассказала потерпевшая от Клауса Барби София.

После жестокой пытки Клаус, на глазах 13-летней Софии, застрелил ее отца, а мать отправил в газовую камеру. Такая ситуация была для него нормой. В 1940-х годах он лично приказал убить 40 детей в возрасте от 4 до 17 лет в газовой камере.

Убийство Жана Мулена

Помимо этого случая, одним из худших преступлений Барби во Франции является пытка героя французского движения сопротивления Жана Мулена. Известно, что он подвергал его пыткам в своем кабинете, окунал в ведро с кислотой. Никакой информации Мулен ему не выдал, поэтому нацист решил не просто убить его, а полностью стереть память о его существовании. Тела жертвы так и не нашли.



Убийство Жана Мулена было одним из самых жестоких / Фото Studio Harcourt

"Я увидел его уже когда он лежал на полу. На голове были глубокие порезы и повсюду синяки. Жан практически умирал. Нам раньше приходилось видеть людей с такими травмами, как у него. Мы знали, чем все заканчивалось. Я думал его спасти. Подошел, пытался привести в себя. Жан приоткрыл лишь один глаз, сказал что-то по-английски... Я ничего не понял. Тогда дверь закрылась, и после этого его не видел никто", – вспомнил очевидец тех событий.

Лионский мясник

Поэтому во Франции Клаус получил прозвище Лионский мясник. О нем знали во всей Германии и в оккупированных странах. Он стал своего рода легендой и ужасом одновременно, которому было все равно, застрелить или депортировать ребенка. О помиловании взрослых, тем более евреях или врагах нацизма не могло быть и речи.

За всю жизнь, независимо от страны пребывания, Барби удавалось выйти сухим из воды. Он был воплощением нацистской идеологии, считал себя сверхчеловеком.

Трупы членов оппозиции выбрасывали, как кожуру от картошки. Сбрасывали в какую-то яму и не обращали больше внимания. Они считали их мусором,

– пояснил родственник одной из жертв нациста Джулиан Фаве.

Побег от трибунала

Вторая мировая война закончилась, и военных преступников чека трибунал. Приговоры были довольно однозначными – смерть или пожизненное заключение. Впрочем, кое-кто все-таки убегал от ответственности, и Клаус Барби был одним из таких лиц. Ему помогли американские спецслужбы, выполнявшие операцию "Скрепка" – вывозили "ценных" нацистских ученых, инженеров и военных. В обмен на сотрудничество и исследования США помогали им скрыть прошлое.

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Похожие программы были и у советов, и у британцев, но им не удавалось завербовать столь умных и ценных людей, как американцам. В частности на разведку США работал Рейнхард Геллен, которого Белый дом нанял для наблюдения за коммунистами. Впоследствии он основал шпионское крыло "Организация Эллина", где в послевоенной Германии работали нацисты и которое потом переросло в современную немецкую спецслужбу BND.

Одним из самых успешных достижений программы "Скрепка" стало вербовка немецкого ученого Вернера фон Брауна, главного конструктора нацистской ракеты Фау-2. Именно он стал основателем американской космической программы, а благодаря его работе Армстронг высадился на Луну.



Немец Вернер фон Браун основал американскую космическую программу / Фото NASA

Американские спецслужбы не обделили вниманием и Лионского мясника. Однако изначально он планировал бежать, не хотел сдаваться американцам в плен. Спрятаться не получилось – его выдала татуировка на руке, которую носили нацисты. Вместо того, чтобы арестовать его, Вашингтон дал Клаусу работу, потому что приближалась холодная война, а то, что мясник купался в крови невинных людей, никого не интересовало.

Мы очень мало знали об СССР. Чертовски мало знали об их армии, тактике, специфике работы и так далее. В связи с этим на наши спецслужбы было постоянное давление. Их заставляли искать лучше и узнавать больше,

– акцентировал экс-сотрудник Агентства по контрразведке Джим Милано.

Работа на американские спецслужбы

Работать с американскими спецслужбами Барби начал в 1947 году. Под их протекторатом он частенько наведывался в Германскую Демократическую Республику, где наблюдал за коммунистами. Докладывал о ситуации с "красными" в странах Европы и выбивал информацию, пытая людей.

В то же время Франция постепенно находила бывших наци и готовилась их судить. Не могли найти лишь Барби, который был для французов главной целью. В Белом доме не признавались, что злоумышленник у них:

чтобы не провоцировать международный скандал и не нарушать отношения между странами;

чтобы он внезапно не нашел общего языка с коммунистами в Париже.

"Французские ведомства и спецслужбы имели слабую защиту, там всюду рыскали коммунисты. Если бы мы отдали им Барби, они бы выпытали у него все, узнали про наши планы, операции и методы работы", – сообщил бывший сотрудник Агентства из контрразведки Евгений Колб Лексус.

Новая жизнь в Боливии

Разведка Франции "копала" информацию о Барби везде, где только могла, и наконец нашла. Тогда же американские спецслужбы организовали его побег в Боливию в обмен на продолжение там антикоммунистической деятельности.

Тайными путями его удалось вывезти. Французам сказали, что он сбежал сам. Так появился Клаус Альтман с новой жизнью и новыми задачами. В Южной Америке после войны скрывалось много немецких военных преступников, поэтому знакомства и помощь Барби пришли довольно быстро.

В Южной Америке появилось около 50 тысяч нацистов, которые создали целую сеть. Они были в полиции, силах безопасности и армии, научились жить в тени и управлять различными процессами. Барби обожал такой стиль жизни и быстро освоился,

– отметил исследователь Герберт Джон.

В Боливии нацист зарекомендовал себя как человека, сведущий в военном деле. Он наладил отношения с политическими и криминальными авторитетами, работал на два фронта – поставлял оружие и припасы преступникам, а правительству помогал обучать армию и спецслужбы.

Клаус душил оппозицию, похищал журналистов и инакомыслящих – угождал политикам. Не забывал и о работе на американский фронт – следил, чтобы в Боливию не просочились коммунисты. Существует версия, что он был причастен к убийству Че Гевары – организовал его похищение и казнь в 1967 году.

"В Боливии Барби выполнял те же задачи, что и в Лионе. Он был кем-то вроде главы гестапо. Был членом ведомства, отвечающего за уничтожение людей, слом различных движений – демократических прежде всего. Участвовал в физических расправах", – подчеркнул исследователь Кай Германн.

Сотрудничество с диктатором и наркокартелем

За 20 лет жизни в Боливии нацист наладил тесные связи с диктатором Уго Бансером, тренировал его спецслужбы и тайную полицию. В то же время он следил за тем, чтобы Бансера не свергли с престола, хотя впоследствии предал его.

В боливийском обществе Барби был настолько влиятельным и важным, что старался нигде не выходить без охраны. Очевидно, он понимал, что с его статусом, связями и прошлым рано или поздно о нем узнают и выведут на чистую воду. Однако такая жизнь не помешала ему наладить контакты с наркокартелями в соседней Колумбии, в частности Пабло Эскобаром.

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С миром наркотиков Клауса познакомил боливийский генерал Луис Гарсиа Техада. Сначала они вместе искали контакты для налаживания деловых связей, а уже потом вместе поднимали на этом деньги. Организовывали поставки листьев коки и готовой продукции из нее, планировали военный переворот и захват власти в Боливии в 1980 – 1981 лет. Военные генерала выступил мускулами, а Клаус был мозгом – собирал наемников и руководил карательными отрядами.

С 1966 года Барби завербовали немцы в спецслужбу BND. Для них сотрудничество с экснаци было особенно болезненным – общественность говорила, что ведомство напакковано нацистами и военными преступниками еще и платит им за работу.

Барби получал около тысячи марок за свои услуги. В немецкой спецслужбе его считали ценным работником, но важно было держать все в тайне, ведь их агентом был человек, который совершил очень страшные преступления,

– рассказал бывший высокопоставленный чиновник BND Вольберт Шмидт.

Разоблачение Барби

Выследить и разоблачить личность Клауса Барби спецслужбам удалось в 1971 году. Помогли в этом журналисты, которые в 1972 году взяли у него интервью. Клаус пытался выкрутиться, говорил, что его перепутали с другим, но было поздно.

Французы смогли узнать о привычках, любимых местах и перемещениях Барби. Они просили у Боливии выдать им Лионского мясника, поскольку в Париже его осудили. Уго Бансер считал его слишком ценным, поэтому отказал и приставил к своему протеже круглосуточную охрану из 12 военных.



Спецслужбы разоблачили Клауса Барби 1971 года / Фото Getty Images

После захвата власти Луисом Гарсией Техадой Барби ничего не угрожало. Впрочем деятельность нового президента понравилась не всем, поэтому в Боливии снова произошел переворот, и к власти пришли противники нацистов. Клауса арестовали и в 1983 году отправили во Францию под суд.

Я не знаю ничего, о чем вы меня спрашиваете. Понятия не имею. Вы говорите о событиях, которые произошли очень давно. Я житель Боливии. И если уж меня и судить, то только по боливийским законам. Но я ни в чем не виноват. Зачем меня куда экстрадировать?

– убеждал тогда Клаус Барби.

На суде обнаружили, что Барби скрывался не сам. Американские спецслужбы официально принесли свои извинения. Нацисту вспомнили все преступления и приговорили к пожизненному заключению. Остаток своей жизни Клаус Барби провел за решеткой, но ни разу не попросил прощения за содеянное и пытался доказать свою невиновность.