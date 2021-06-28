Руководил мероприятием командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что в "Си Бриз-2021" принимают участие представители фактически всех континентов мира. Это знак, что весь цивилизованный мир – союзник Украины.

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Обучение, которое имеет большую историю начиная с 1997 года, имеет мощный месседж – это поддержание стабильности и мира в нашем регионе. Наша цель – сделать Черное море безопасным для стран всех континентов,

– подчеркнул военный.

Руководители "Си Бриза-2021"

Украинскую сторону будет представлять заместитель командующего ВМС ВСУ капитан I ранга Алексей Доскато.

Сторону США – капитан I ранга Стюарт Бауман.

"Си Бриз-2021": главное

Учения "Си Бриз-2021" продлятся с 28 июня до 10 июля. Мероприятия будут проходить в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.

Темой нынешних учений является проведение Международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО.

Целью "Си Бриза-2021" является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения операций в составе многонациональных сил в международных операциях.

Состав "Си Бриз-2021":

примерно 30 кораблей, катеров и судов;

более 30 самолетов и вертолетов;

около 5000 личного состава;

50 единиц вооружения и военной техники.

На протяжении учений военные будут тренироваться в: