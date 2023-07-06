Самые перспективные: сеть частных школ КМDШ вошла в рейтинг Next 250

Сеть частных учебных заведений КМDШ-Вселенная вошла в рейтинг самых перспективных малых и средних бизнесов по версии Forbes Ukraine – Next 250, цель которого – исследовать и показать многообразие предпринимательства страны.

КМDШ-Вселенная, в которую входят лицензированные школы и детские садики работающие под линейкой брендов КМDШ, SENSE, Clever kids, вошла в список NEXT 250 из 1 000 заполненных анкет и редакционного лонг-листа, достигавшего 470 бизнесов, сообщает 24 Канал.

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Во время первого ежегодного Форума предпринимателей от Forbes, основатель сети КМDШ-Вселенная Владимир Козленко заявил, что этот рейтинг говорит о совместном видении украинского общества будущего после победы.

В прошлом году мы с командой задали себе вопрос: что считать как успешный бизнес во время войны? Мы решили считать то, что сохранили и что умножаем. В августе 2022 года у нас было всего 1000 мест в действующих школах для детей, где мы могли обеспечить около 240 рабочих мест, сегодня – у нас есть локации с мощностью более 2000 мест для детей и около 400 человек в команде. Все, что нам удалось достичь за время войны – это исключительно заслуга команды. Все ресурсы мы направили на то, чтобы сохранить ее и развивать,

– прокомментировал основатель образовательных учреждений.



Владимир Козленко на форуме предпринимателей от Forbes / Фото КМDШ

По словам Владимира Козленко, в настоящее время сеть наблюдает положительную тенденцию возвращения украинцев из-за границы, поскольку часть семей, являвшихся клиентами КМDШ, вновь подписывают договоры со школами и садами.

С апреля этого года мы ощутили тенденцию к возвращению людей из-за границы даже без предусмотренных сроков окончания войны. Мы видим прямую корреляцию: когда обстрелов меньше, если нет тревожных новостей типа нападения из Беларуси, количество запросов на экскурсии в школы и сады увеличивается. Мы надеемся, что в течение следующего учебного года от 50% до 70% наших клиентов вернется,

– озвучил владелец КМDШ.

В список Next 250 попали компании с годовой выручкой от 10 миллионов до 1 миллиарда гривен. Основными критериями оценки бизнесов стали: финансовые результаты, быстрое масштабирование, инновационность продукта, жизнестойкость во время войны и так далее.



Напомним, ранее сеть КМDШ-Вселенная сообщила, что за время войны уплатила 38 миллионов гривен налогов в бюджеты разных уровней.