КМDШ-Всесвіт, до якої входять ліцензовані школи і дитячі садочки які працюють під лінійкою брендів КМDШ, SENSE, Clever kids, увійшла до списку NEXT 250 з поміж 1 000 заповнених анкет і редакційного лонг-листа, що сягав 470 бізнесів, повідомляє 24 Канал.

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Під час першого щорічного Форуму підприємців від Forbes засновник мережі КМDШ-Всесвіт Володимир Козленко заявив, що цей рейтинг говорить про спільне бачення українського суспільства майбутнього після перемоги.

Минулого року ми з командою поставили собі питання: що рахувати як успішний бізнес під час війни? Ми вирішили рахувати те, що зберегли і що примножуємо. У серпні 2022 року у нас було всього 1000 місць у діючих школах для дітей, де ми могли забезпечити близько 240 робочих місць, сьогодні – ми маємо локації з потужністю понад 2000 місць для дітей та близько 400 людей в команді. Все що нам вдалося досягти за час війни – це виключно заслуга команди. Всі ресурси ми направили на те, щоб зберегти її та розвивати,

– прокоментував засновник освітніх закладів.



Володимир Козленко на форумі підприємців від Forbes / Фото КМDШ

За словами Володимира Козленка, наразі мережа спостерігає позитивну тенденцію повернення українців з-за кордону, оскільки частина родин, що були клієнтами КМDШ, знов підписують договори зі школами та садочками.

З квітня цього року ми відчули тенденцію до повернення людей з-за кордону навіть без передбачених термінів закінчення війни. Ми бачимо пряму кореляцію: коли обстрілів менше, якщо немає тривожних новин на кшталт нападу з Білорусі, кількість запитів на екскурсії до шкіл та садочків збільшується. Ми сподіваємося, що впродовж наступного навчального року від 50% до 70% наших клієнтів повернеться,

– озвучив власник КМDШ.

До списку Next 250 потрапили компанії з річним виторгом від 10 мільйонів до 1 мільярда гривень. Основними критеріями для оцінки бізнесів стали: фінансові результати, швидке масштабування, інноваційність продукту, життєстійкість під час війни тощо.



Нагадаємо, раніше мережа КМDШ-Всесвіт повідомила, що за час війни сплатила 38 мільйонів гривень податків до бюджетів різних рівнів.