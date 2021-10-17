Самые смешные мемы недели: флешмоб с Бандерой, начало отопительного сезона, "Игра в кальмара"

Киевские школьники запустили флешмоб с песней "Батько наш Бандера". В Украине стартовал отопительный сезон, однако тарифы на коммунальные услуги стали предметом дискуссий. Корейский сериал "Игра в кальмара" приобрел стремительную популярность в Украине. Нардеп Илья Кива отпраздновал годовщину убийства Степана Бандеры.

Украинцы не обошли эти темы и создали разные шутки, мемы и фотожабы. Смотрите, над чем смеялись люди на этой неделе в материале 24 канала.

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Флешмоб киевских школьников

На этой неделе ученики одной из киевских школ спели на уроке у пророссийской учительницы повстанческую песню "Батько наш Бандера". Педагог назвала это давлением со стороны детей, а в соцсетях появился флешмоб, который быстро стал популярным.

Школьники начали флешмоб под песню о Бандере: эпическое видео

Популярность этой песни стала темой для обсуждения, а соответственно и для мемов. предлагаем вашему вниманию лучшие из них.



Песня теперь прочно засела в головах украинцев / Фото Мемаграм



Песней о Бандере можно эффектно встретить родственников из-за границы / Фото Goni Мемасы



Песня о Бандере стала международным хитом / Фото Мамаграм

Степан Бандера стал лицом всем известного фильма / Фото Мемаграм

Кива также о Бандере не забыл

В день смерти Степана Бандеры, 15 октября, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива устроил настоящий праздник с фейерверками, что также стало поводом для обсуждения в соцсетях.



В соцсетях "шоу" Кивы назвали так / Фото Goni Мемасы



Илью Киву назвали новой ракетой Илона Маска / Фото Victor Tregubov

Нардеп стал антигероем Волдемортом из "Гарри Поттера" / Фото Goni Мемасы

Отопительный сезон в Украине

В большинстве украинских областей уже начался отопительный сезон. Однако из-за газового кризиса в Европе под вопросом остаются тарифы для населения. Конечно, шутки не обошли и эту тему.

Заявления России о "холодной зиме" в Украине выглядят примерно так: видео tykvam



Рекомендации Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку снова стали актуальными / Фото GONI Мемасы

Сравнение мальчика и мужчины во время отопительного сезона / Фото Мемаграм

Популярность сериала "Игра в кальмара"

На этой неделе безумно популярным стал корейский сериал "Игра в кальмара". Пользователи соцсетей провели немало аналогий с Украиной и создали немало мемов и фотожаб.

К шуткам присоединился даже официальный аккаунт Украины в Twitter, который предложил России сыграть в подобную игру.



Вот какую игру предлагает Украина России / Фото Твиттера Украины



Для российского президента придумали другую игру, которую он не пройдет / Фото Сергея Наумовича

Новая игра будет доступна на факультете тиктока / Фото Дмитрия Коваленко

И напоследок предлагаем вам посмотреть видео, как бы выглядел тот легендарный эпизод из "Игры в кальмара", о котором так все шутят.

"Игра в кальмара" - украинская версия: видео с тиктока katekolo

Хорошего вечера!

