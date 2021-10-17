Самые смешные мемы недели: флешмоб с Бандерой, начало отопительного сезона, "Игра в кальмара"
Источник:24 канал
Киевские школьники запустили флешмоб с песней "Батько наш Бандера". В Украине стартовал отопительный сезон, однако тарифы на коммунальные услуги стали предметом дискуссий. Корейский сериал "Игра в кальмара" приобрел стремительную популярность в Украине. Нардеп Илья Кива отпраздновал годовщину убийства Степана Бандеры.
Украинцы не обошли эти темы и создали разные шутки, мемы и фотожабы. Смотрите, над чем смеялись люди на этой неделе в материале 24 канала.
Обратите внимание Математики выяснили, что со временем мемы становятся все сложнее
Флешмоб киевских школьников
На этой неделе ученики одной из киевских школ спели на уроке у пророссийской учительницы повстанческую песню "Батько наш Бандера". Педагог назвала это давлением со стороны детей, а в соцсетях появился флешмоб, который быстро стал популярным.
Школьники начали флешмоб под песню о Бандере: эпическое видео
Популярность этой песни стала темой для обсуждения, а соответственно и для мемов. предлагаем вашему вниманию лучшие из них.
Песня теперь прочно засела в головах украинцев / Фото Мемаграм
Песней о Бандере можно эффектно встретить родственников из-за границы / Фото Goni Мемасы
Песня о Бандере стала международным хитом / Фото Мамаграм
Степан Бандера стал лицом всем известного фильма / Фото Мемаграм
Кива также о Бандере не забыл
В день смерти Степана Бандеры, 15 октября, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива устроил настоящий праздник с фейерверками, что также стало поводом для обсуждения в соцсетях.
В соцсетях "шоу" Кивы назвали так / Фото Goni Мемасы
Илью Киву назвали новой ракетой Илона Маска / Фото Victor Tregubov
Нардеп стал антигероем Волдемортом из "Гарри Поттера" / Фото Goni Мемасы
Отопительный сезон в Украине
В большинстве украинских областей уже начался отопительный сезон. Однако из-за газового кризиса в Европе под вопросом остаются тарифы для населения. Конечно, шутки не обошли и эту тему.
Заявления России о "холодной зиме" в Украине выглядят примерно так: видео tykvam
Рекомендации Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку снова стали актуальными / Фото GONI Мемасы
Сравнение мальчика и мужчины во время отопительного сезона / Фото Мемаграм
Популярность сериала "Игра в кальмара"
На этой неделе безумно популярным стал корейский сериал "Игра в кальмара". Пользователи соцсетей провели немало аналогий с Украиной и создали немало мемов и фотожаб.
К шуткам присоединился даже официальный аккаунт Украины в Twitter, который предложил России сыграть в подобную игру.
Вот какую игру предлагает Украина России / Фото Твиттера Украины
Для российского президента придумали другую игру, которую он не пройдет / Фото Сергея Наумовича
Новая игра будет доступна на факультете тиктока / Фото Дмитрия Коваленко
И напоследок предлагаем вам посмотреть видео, как бы выглядел тот легендарный эпизод из "Игры в кальмара", о котором так все шутят.
"Игра в кальмара" - украинская версия: видео с тиктока katekolo