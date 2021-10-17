Українці не оминули цих тем та створили різні жарти, меми та фотожаби. Дивіться, над чим сміялися люди цього тижня в матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Математики з'ясували, що з часом меми стають все складнішими
Флешмоб київських школярів
Цього тижня учні однієї з київських шкіл заспівали на уроці в проросійської вчительки повстанську пісню "Батько наш Бандера". Освітянка назвала це тиском зі сторони дітей, а в соцмережах з'явився флешмоб, який швидко став популярним.
Школярі почали флешмоб під пісню про Бандеру: епічне відео
Популярність цієї пісні стала темою для обговорення, а відповідно й для мемів. пропонуємо вашій увазі найкращі з них.
Пісня тепер міцно засіла в головах українців / Фото Мемаграм
Піснею про Бандеру можна ефектно зустріти родичів з-за кордону / Фото Goni Мемаси
Пісня про Бандеру стала міжнародним хітом / Фото Мамаграм
Степан Бандера став обличчям усім відомого фільму / Фото Мемаграм
Кива також про Бандеру не забув
У день смерті Степана Бандери, 15 жовтня, депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива влаштував справжнє свято з феєрверками, що також стало приводом для обговорення в соцмережах.
У соцмережах "шоу" Киви назвали так / Фото Goni Мемаси
Іллю Киву назвали новою ракетою Ілона Маска / Фото Victor Tregubov
Нардеп став антигероєм Волдемортом з "Гаррі Поттера" / Фото Goni Мемаси
Опалювальний сезон в Україні
В більшості українських областей уже розпочався опалювальний сезон. Однак через газову кризу в Європі під питанням залишаються тарифи для населення. Звичайно, жарти не оминули й цієї теми.
Заяви Росії про "холодну зиму" в Україні виглядають приблизно так: відео tykvam
Рекомендації Євгена Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку знову стали актуальними / Фото GONI Мемами
Порівняння хлопчика і чоловіка під час опалювального сезону / Фото Мемаграм
Популярність серіалу "Гра в кальмара"
Цього тижня шалено популярним став корейський серіал "Гра в кальмара". Користувачі соцмереж провели чимало аналогій з Україною та створили чимало мемів та фотожаб.
До жартів долучився навіть офіційний акаунт України в Twitter, який запропонував Росії зіграти в подібну гру.
Ось яку гру пропонує Україна Росії / Фото твітеру України
Для російського президента вигадали іншу гру, яку він не пройде / Фото Сергія Наумовича
Нова гра буде доступною на факультеті тіктоку / Фото Дмитра Коваленка
І наостанок пропонуємо вам переглянути відео, як би виглядав той легендарний епізод з "Гри в кальмара", про який так всі жартують.
"Гра в кальмара" – українська версія: відео з тіктоку katekolo